Schianto in autostrada, motociclista di 24 anni muore dopo l’impatto con un’auto

Un motociclista di 24 anni ha perso la vita nelle prime ore della serata di ieri, venerdì 9 ottobre, in un incidente avvenuto sul tratto autostradale tra Pero e Milano Certosa, all’altezza del polo fieristico di Rho-Pero. Il giovane stava viaggiando in direzione Venezia quando la sua moto si è scontrata con un’automobile.

Alla guida della vettura c’era un uomo di 40 anni, rimasto illeso. La dinamica dello schianto deve ancora essere ricostruita con precisione e gli accertamenti sono affidati alla polizia stradale, intervenuta sul posto per effettuare i rilievi e raccogliere gli elementi utili a chiarire la sequenza dell’incidente.

I soccorsi arrivati in pochi minuti

Subito dopo l’impatto è scattata la macchina dei soccorsi. Sul luogo dell’incidente è arrivata un’ambulanza di Rho Soccorso, mentre dall’ospedale Niguarda è stata inviata anche l’equipe medica dell’elisoccorso. Le condizioni del 24enne sono apparse immediatamente gravissime e i sanitari hanno tentato di prestargli assistenza.

Nonostante la rapidità dell’intervento e i tentativi messi in atto sul posto, per il giovane non è stato possibile fare nulla. I sanitari hanno dovuto constatarne il decesso a causa delle lesioni riportate nello schianto. L’incidente ha così trasformato in tragedia una normale serata lungo uno dei tratti autostradali più trafficati dell’area milanese.

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Illeso il conducente della vettura

L’uomo di 40 anni che si trovava al volante dell’automobile coinvolta non ha riportato conseguenze tali da rendere necessario il ricovero. L’automobilista ha rinunciato al trasferimento in ospedale, dopo essere stato comunque valutato in seguito all’incidente.

La sua testimonianza, insieme ai rilievi eseguiti sulla carreggiata, potrà contribuire a chiarire come sia avvenuto il contatto con la moto. Restano da accertare le cause che hanno portato allo scontro, così come la posizione dei due veicoli nei momenti immediatamente precedenti all’impatto.

Rallentamenti durante i rilievi

Per consentire ai soccorritori di operare e agli agenti della polizia stradale di completare gli accertamenti, la circolazione ha subito inevitabili ripercussioni. Il traffico in direzione Venezia è rimasto rallentato per diversi minuti, con code e disagi nell’area interessata dall’incidente.

Una volta concluse le operazioni di soccorso e i primi rilievi, è iniziato il progressivo ripristino della viabilità. L’attenzione resta però sulla ricostruzione della tragedia, che è costata la vita a un ragazzo di appena 24 anni mentre viaggiava in moto lungo l’autostrada.

Foto d’archivio

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