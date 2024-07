Infarto dietro il bancone, muore barista di 54 anni. I soccorritori hanno provato a rianimare l’uomo, ma senza esito.

Infarto dietro il bancone, muore barista di 54 anni

Non sono nemmeno le sette del mattino quando scatta l’allarme. Un barista di Chivasso, Alberto Bracco, ha avuto un malore nel suo locale es si è accasciato esanime. Come riportano i colleghi di Prima Chivasso, la macchina dei soccorsi è scattata immediatamente, con l’invio sul posto di un’ambulanza della locale Croce rossa, purtroppo senza medico a bordo (i turni di Azienda Zero lasciano parzialmente scoperto il territorio).

Arrivata al bar, l’équipe del 118 ha subito capito la gravità della situazione, e dopo le prime manovre ha trasportato l’uomo al pronto soccorso di Chivasso. Ma qui i medici si sono dovuti arrendere davanti alla gravità delle sue condizioni. L’uomo era stato colto da un infarto fulminante, e non c’è stato niente da fare. Non aveva ancora compiuto 54 anni.

LEGGI ANCHE: Barista 61enne stroncata da un malore mentre stava lavorando

La città sotto choc

La notizia della scomparsa di Alberto Bracchi ha sconvolto la città di Chivasso, che nel Winebar (gestito dall’uomo assieme alla sorella) aveva un punto di riferimento per un caffè al mattino, prima di andare al lavoro, o un aperitivo con uno degli ottimi vini che Alberto selezionava per la sua clientela.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook