Muore sotto il treno una giovane di appena 22 anni: indagini in corso

Muore sotto il treno una giovane di appena 22 anni

Una giovane donna di appena 22 anni è morta nella prima mattinata di ieri, venerdì 8 marzo, dopo essere stata investita da un treno della linea Ivrea-Torino. Il fatto è accaduto a Settimo Torinese. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti del caso, e inizialmente c’erano pochi dubbi che si tratti di un atto volontario.

La procura di Ivrea ha tuttavia deciso di aprire un’indagine perché ci sono parecchi elementi che mal si inquadrano nel cotesto di un suicio: si vedrà nei prossimi giorni se ci saranno sviluppi a riguardo.

Disagi alla circolazione dei treni

Come riportano i colleghi di Prima Settimo, l’incidente ha interrotto a lungo la circolazione ferroviaria sulla linea interessata, ma anche su quelle che collegate. Per esempio, l’Intercity partito da Salerno e in viaggio verso Torino Porta Nuova è rimasto a lungo bloccato a Vercelli. E anche i regionali veloci della Milano-Torino hanno subito fermate e ritardi.

Trenitalia ha attivato un servizio bus secondo disponibilità dei vettori.