Perdita di Gpl vicino al santuario di Graglia: serbatoio messo in sicurezza

Una perdita di Gpl da un serbatoio fisso ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco nella mattinata di venerdì 9 ottobre a Graglia, nei pressi del Santuario. Il guasto è stato individuato vicino a un parco giochi, rendendo necessario mettere rapidamente in sicurezza l’area e verificare le condizioni dell’impianto interessato dalla fuoriuscita.

Sul posto è arrivata inizialmente una squadra del comando dei vigili del fuoco di Biella, insieme al funzionario incaricato di coordinare le operazioni. Dopo una prima valutazione è stato deciso di richiedere personale specializzato, in modo da procedere alla bonifica del serbatoio senza rischi e gestire correttamente il combustibile ancora presente all’interno.

In azione il nucleo specializzato

A Graglia è quindi intervenuto il Nucleo Nbcr-Gpl light del comando biellese, specializzato nella gestione di emergenze legate anche a sostanze infiammabili. I tecnici hanno lavorato direttamente sul serbatoio malfunzionante, predisponendo le procedure necessarie per eliminare il Gpl residuo e impedire che la perdita potesse creare ulteriori situazioni di pericolo.

La soluzione adottata è stata quella dell’invio in torcia del combustibile ancora contenuto nell’impianto. Il gas è stato quindi fatto defluire in condizioni controllate e successivamente bruciato. Il Gpl residuo è stato eliminato attraverso una combustione controllata, una procedura che ha consentito di svuotare progressivamente il serbatoio e completare la bonifica.

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Operazioni concluse nel tardo pomeriggio

L’intervento si è protratto per buona parte della giornata, richiedendo attenzione durante tutte le diverse fasi. La bonifica è terminata intorno alle 17.30, quando i vigili del fuoco hanno completato le verifiche e accertato che il serbatoio non rappresentasse più un rischio per la zona circostante.

Solo al termine della combustione del gas e delle successive verifiche tecniche l’area è stata considerata nuovamente in condizioni di sicurezza. L’operazione si è conclusa senza conseguenze per le persone, dopo diverse ore di lavoro dei vigili del fuoco in una zona particolarmente frequentata per la presenza del Santuario e del vicino spazio giochi.

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