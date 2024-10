Roasio saluta l’ex sindaco: “Tonino” Taraboletti morto a 87 anni. Era padre dell’attuale primo cittadino Gianmario Taraboletti.

Roasio saluta l’ex sindaco: “Tonino” Taraboletti morto a 87 anni

Si è spento a 87 anni nell’ospedale “Degli infermi” di Ponderano Antonio Taraboletti, per tutti “Tonino”. Era l’ex sindaco di Roasio: guidò a lungo il paese negli anni Ottanta. L’uomo lascia i figli Paolo con Maria Rita e Gianmariocon Claudia, oltre alla sorella Rita con Mario e i nipoti Elisa, Mattia e Gioia. Ammalato da qualche tempo, il decesso è sopraggiunto nella giornata di ieri, sabato 19 ottobre.

Da ricordare che Gianmario Taraboletti è l’attuale primo cittadino di Roasio: una tradizione di sindaci che è passata dal padre al figlio.

Il funerale martedì pomeriggio

Il funerale delkl’uomo sarà celebrato nel pomeriggio di martedì 22 ottobre, a partire dalle 15 nella chiesa di Roasio. Antonio Taraboletti verrà poi tumulato nella tomba di famiglia. Chi volesse stringersi intorno ai familiari potrà già farlo in occasione della recita del roasio, prevista per la serata di domeni, lunedì 21 ottobre alle 18.30. Nell’annuncio funerario la famiglia rivolge un ringraziamento alla signora Ely per l’assistenza prestata.

