Schianto sulla provinciale, uno dei conducenti ricoverato con codice rosso. LE FOTO

Schianto sulla provinciale, uno dei conducenti ricoverato con codice rosso. L’uomo è stato estratto dalle lamiere della propria autovettura.

Schianto sulla provinciale, uno dei conducenti ricoverato con codice rosso

Due auto distrutte e due persone ferite, una delle quali in modo particolarmente gtave. E’ il bilancio di uno scontro frontale avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 17 marzo, lungo la strada provinciale 11 , ancora nel territorio di Vercelli.

Si è trattato di uno schianto frontale avvenuto in zona Cascina Stra, non lontano da un distributore di benzina lungo la direttrice per San Germano e Santhià. E’ avvenuto poco prima delle 17.

LEGGI ANCHE: Scontro frontale, pensionata muore dopo due giorni di agonia

Due persone ferite

Sul posto gli operatori del 118, la polizia locale, i carabinieri e una squadra dei vigili del fuoco della centrale di Vercelli. All’arrivo degli operatori, l’occupante di una vettura era già fuori dall’abitacolo mentre l’autista della seconda auto era ancora dentro la macchina. Ha quindi dovuto esssere estratto dalle lamiere mediante le tecniche di primo soccorso sanitario (Tpss) e quindi consegnato alle cure dei sanitari.

E’ quindi stato portato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Maggiore” di Novara con un elicottero del 118 che è atterrato sui campi vicino al luogo dell’impatto. L’altro conducente è stato invece portato in ambulanze all’ospedale “Sant’Andrea” di Vercelli. Polizia locale e carabinieri hanno smaltito e deviato il traffico durente le operazioni di soccorso: si sono comunque formate lunghe code.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook