La scuola piange la professoressa Erica Pomati, aveva soltanto 52 anni

È morta a soli 52 anni Erica Pomati, professoressa di matematica e fisica e figura molto conosciuta al liceo scientifico Avogadro di Vercelli. La notizia ha colpito profondamente studenti, colleghi e famiglie, ma anche la comunità di Caresana, paese al quale era legata e dove sabato saranno celebrati i funerali.

Nel corso della sua carriera Pomati aveva ricoperto più volte anche l’incarico di vicepreside dell’istituto vercellese. Alla scuola aveva dedicato una parte importante della propria vita, costruendo negli anni un rapporto forte con generazioni di ragazzi. Lascia il marito Andrea Cherchi, la figlia Vittoria Emilia, i genitori Giovanna e Lorenzo e gli altri familiari.

Il ricordo del marito Andrea Cherchi

Cherchi, fotografo e giornalista molto conosciuto nel Vercellese e Bicciolano dal 2010 al 2014, ha affidato ai social un lungo messaggio per salutare la moglie. Parole intime che raccontano una vita condivisa, fatta di affetto, famiglia e momenti vissuti insieme, fino alla lunga prova della malattia.

«Addio mia piccola grande Erica. Siamo stati lancette di un magnifico orologio. Siamo stati lancette della meravigliosa vita che abbiamo vissuto insieme con Vittoria». E ancora: «Abbiamo vissuto momenti bellissimi insieme e ci siamo amati tantissimo. E continueremo a farlo».

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Quel pensiero rivolto agli studenti

Nel messaggio del marito trova spazio anche il rapporto speciale che Erica Pomati aveva con il suo lavoro. A casa, racconta Cherchi, la professoressa parlava spesso dei suoi ragazzi. Gli studenti erano una presenza costante nei suoi pensieri, non soltanto durante le ore trascorse tra le aule del liceo.

«Addio mia piccola grande prof. Guarda da lassù i tuoi amatissimi studenti. Li nominavi sempre a casa. Avevi sempre parole bellissime per ognuno di loro». Un ricordo che restituisce l’immagine di un’insegnante profondamente legata ai propri alunni, capace di portarli con sé anche al di fuori della scuola.

L’ultimo saluto tra Vercelli e Caresana

Il rosario sarà recitato venerdì alle 18 nella chiesa di San Salvatore a Vercelli. I funerali si terranno invece sabato alle 15 nella chiesa parrocchiale di Caresana, dove familiari, amici, colleghi ed ex studenti potranno dare l’ultimo saluto alla professoressa.

Nel congedo pubblicato sui social, Cherchi ha rivolto infine il pensiero più importante alla figlia: «E soprattutto, guarda Vittoria da lassù». Un ultimo messaggio che unisce dolore e affetto, mentre attorno alla famiglia si stringono in queste ore il mondo della scuola e le comunità di Vercelli e Caresana. Lo riporta Prima Vercelli.

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