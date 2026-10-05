Turista francese si accascia e muore durante una passeggiata

Tragedia l’altra mattina a Netro, nel Biellese, dove un uomo francese di 66 anni è morto dopo essere stato colpito da un arresto cardiaco mentre camminava a poca distanza dal centro del paese. Il malore è avvenuto improvvisamente durante una passeggiata.

Secondo le prime informazioni, l’uomo si trovava in Valle Elvo per fare visita ad alcuni amici. La situazione è apparsa subito molto grave, tanto che alcuni cittadini presenti sono intervenuti senza attendere l’arrivo dei soccorsi.

I primi soccorsi con il defibrillatore

Ad assistere il 66enne sono state alcune persone già formate nelle manovre di rianimazione e nell’utilizzo del defibrillatore. I presenti hanno iniziato immediatamente le procedure di emergenza, cercando di mantenerlo in vita fino all’arrivo del personale sanitario.

Poco dopo sono giunti gli operatori del 118, che hanno proseguito i tentativi di rianimazione. Nonostante la rapidità dell’intervento, ogni sforzo è risultato inutile e l’uomo è morto dopo pochi minuti.

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Confermata la morte per cause naturali

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il magistrato di turno per gli accertamenti previsti in casi di questo tipo. Il medico legale ha poi confermato il decesso per cause naturali, escludendo elementi riconducibili ad altre circostanze.

La tragedia ha suscitato forte impressione nel piccolo centro della Valle Elvo. La tempestività dei soccorsi non è bastata a salvargli la vita, nonostante l’intervento immediato di cittadini e sanitari.

Foto d’archivio

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