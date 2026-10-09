Vaga sui binari di notte, poi ingerisce una confezione di ghiaccio istantaneo

Momenti di forte apprensione nella tarda serata, quando intorno alle 23.30 la polizia di Stato è intervenuta all’interno dello scalo ferroviario di Chivasso dopo la segnalazione di una donna che si trovava sulla sede dei binari. La persona appariva in evidente stato di alterazione e la sua presenza rappresentava un serio pericolo sia per lei sia per la regolare circolazione ferroviaria.

Gli agenti sono riusciti a raggiungerla e a portarla in una zona sicura, evitando che potesse continuare a muoversi lungo i binari. Considerate le sue condizioni, è stato richiesto anche l’intervento di un’ambulanza. La donna è stata quindi affidata al personale sanitario e accompagnata al pronto soccorso per gli accertamenti e l’assistenza necessari.

Un nuovo episodio all’interno dell’ospedale

L’emergenza non si è però conclusa con il trasferimento. Una volta arrivata nella struttura sanitaria, la paziente avrebbe continuato a manifestare una marcata agitazione. Nel corso della permanenza in pronto soccorso è riuscita a impossessarsi di una confezione di ghiaccio istantaneo, uno dei dispositivi utilizzati comunemente per raffreddare rapidamente la zona interessata da traumi.

Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe aperto il contenitore e ne avrebbe ingerito il contenuto. L’episodio ha richiesto un nuovo intervento immediato dei sanitari, chiamati questa volta a valutare le possibili conseguenze dell’assunzione delle sostanze presenti all’interno della busta monouso e a intervenire in base alle condizioni della paziente.

LEGGI ANCHE: Travolto dal treno mentre cerca di salvare le pecore sui binari: muore un pastore

Perché il ghiaccio istantaneo può essere pericoloso

Le confezioni di ghiaccio istantaneo producono freddo attraverso una reazione chimica che si attiva rompendo il contenitore interno. La composizione può variare a seconda del prodotto e il materiale contenuto non è destinato all’ingestione. In caso di apertura accidentale o assunzione è quindi necessario valutare rapidamente il tipo di sostanza coinvolta.

Alcuni prodotti possono contenere composti capaci di provocare irritazione dell’apparato digerente e altri disturbi, con gravità differente in base alla quantità e alla formulazione. La valutazione deve essere affidata al personale sanitario, che può identificare il prodotto e stabilire gli accertamenti o le terapie necessarie. Nel caso della donna, l’episodio è avvenuto mentre si trovava già all’interno del pronto soccorso.

Foto d’archivio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook

Contenuti sponsorizzati