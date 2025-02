Vanno a fuoco una baracca e un’area di bosco. Intervento dei pompieri, in cenere un centinaio di metri quadrati di vegetazione.

Intervento delle squadre dei vigili del fuoco nel tardo pomeriggio per un incendio che ha distrutto una baracca e un tratto di vegetazione nella zona di Biella. Per fortuna la casupole era abbandonata, e non ci sono danni a persone.

L’intervento è iniziato intorno alle 18 e ha coinvolto i vigili del fuoco del comando di Biella e i volontari di Cossato. Alla fine è stato stimato che l’incendio abbia coinvolto circa 100 metri quadrati di vegetazione. Arrivati sul posto, i vigili del fuoco hanno provveduto allo spegnimento e ai rilievi del caso.

Sul posto anche la polizia

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia di Stato per i rilievi del caso. Le cause che hanno fatto divampare il fuoco al momento non sono ancora note.

