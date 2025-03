Vegetazione in fiamme a Brusnengo, in azione i vigili del fuoco La colonna di fumo era ben visibile per chi transitava lungo la strada provinciale.

Vegetazione in fiamme a Brusnengo, in azione i vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco per estinguere un incendio che si era innescato in una zona di sottobosco e sterpaglie a ridosso della strada provinciale 317 del Biellese. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, sabato 8 marzo. Si trattava di una porzione di territorio che rientra nel comune di Brusnengo, lungo la strada che collega Rovasenda a San Giacomo del Bosco, frazione del comune di Masserano.

L’allarme è stato dato da alcuni automobilisti: la colonna di fumo che si sviluppava dall’incendio era infatti ben visibile dalla strada.

LEGGI ANCHE: Fiamme in un garage a Trivero, proprietario intossicato dai fumi

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono quindi arrivate le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Cossato, che hanno arginato e poi spento le fiamme. Dopo di che è stato bonificata la zona affinché l’incendio non potesse ripartire da braci o tizzini rimasti surriscaldati.

Non sono ancora chiare le origini delle fiamme, ma è probabile che si tratti di un gesto di noncuranza da parte di qualcuno che ha lanciato forse una sigaretta accesa sopra qualchde mucchio di foglie secche, o qualcosa di simile. Pare si possa escludere il dolo.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook