Camperisti a Gattinara presi a pesci in faccia sui social. Le scuse del Comune

Polemica social nei giorni scorsi per un raduno di camperisti a Gattinara. Con i camper peraltro regolarmente posteggiati (a pagamento) nell’area “Alicamper” di via Fornace, inaugurata solo nel mese di giugno. Lo scorso fine settimana l’associazione IncaravanClub Italia aveva organizzato nella città del vino un weekend alla scoperta dei tesori e dei sapori del territorio. I turisti in camper hanno fatto quello che fanno tutti i turisti, cenando nei locali, facendo degustazioni e shopping. Insomma niente di particolarmente stravagante.

Tuttavia è bastato vedere un po’ automezzi parcheggiati nell’area apposita che qualcuno si scagliasse sui social contro le roulotte, scambiandole forse per mezzi di cittadini irregolari. Il risultato è stato il solito putiferio virale.

L’associazione: siamo stati diffamati

tanto che l’associazione dei camperisti ha scritto al sindaco. Dopo aver ricordato di averpreso accordi con i gestori dell’area camper, della pizzeria per la cena e dell’Enoteca per la degustazione, il gruppo viene a sapere «di alcuni messaggi denigratori ed intimidatori indirizzati nei nostri confronti, questi messaggi erano stati resi pubblici tramite un gruppo Facebook. Sul contenuto di questi messaggi non desidero dilungarmi, evidenziando, per usare un eufemismo, una certa inciviltà ed intolleranza verso il turismo fatto con veicoli ricreazionali».

Purtroppo gli atteggiamenti persecutori sono continuati anche domenica, «quando venivamo fatti oggetto di riprese fotografiche e video mentre eravamo riuniti all’interno della citata area di sosta». L’associazione puntualizza: «Sottolineiamo che nessuno degli equipaggi nell’area di sosta ha turbato in alcun modo la quiete pubblica, non ci sono stati schiamazzi né comportamenti incivili».

Le scuse del Comune

«Prima di scrivere e condividere sui social, occorre informarsi da fonti certe». Così il vice sindaco di Gattinara Daniele Baglione, decisamente incavolato dopo aver letto la lettera dei camperisti. «Siamo molto dispiaciuti per quanto accaduto e ci è sembrato il minimo chiamare il presidente dell’associazione per scusarci per quanto fatto da altri – mette in luce Baglione – . La nostra comunità è accogliente, ma l’atteggiamento da parte di certi utenti social è davvero inqualificabile. Io e il sindaco Maria Vittoria Casazza siamo intervenuti subito perché non vogliamo assolutamente che tutti gli sforzi fatti sino ad ora per il turismo locale vengano vanificati a causa di qualcuno che senza sapere nulla si permette di diffondere notizie false».

