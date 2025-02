Carnevale da spettacolo a Gattinara: dopo 7 anni tornano i carri. VIDEO

Carnevale da spettacolo a Gattinara: dopo 7 anni tornano i carri. Tantissima gente ieri lungo i corsi, quattro compagnie sfilano con le loro creazioni.

Carnevale da spettacolo a Gattinara: dopo 7 anni tornano i carri

Quattro compagnie che presentano i rispettivi carri: erano sette anni che Gattinara aspettava il ritorno della grande sfilata lungo i corsi. E ieri le attese sono state ripagate dalla presenza di un pubblico foltissimo e dalle belle realizzazione dei gruppi.

La rappresentazione tanto attesa si è aperto con il carro dei Barachin che ha sfilato con “Super Mario”, seguito da Carcariva con “Los dias dal Karlavè”, la Compagnia Bar della stazione con “Pollon combina guai diventa una dea” e i Falabrash di Lozzolo con “L’ombelico del mondo. Qui sotto, i relativi video realizzati da Gianluca Colombo.

Le classifiche domenica prossima

Questo è solo l’ordine della sfilata: per le classifiche bisognerà aspettare domenica prossima, quando ci sarà la seconda sfilata.

Sabato la sfilata delle cavalcate

Ma il carnevale di Gattinara aveva già vissuto una giornata di spettacolo sabato pomeriggio con la sfilata delle cavalcate. Come da tradizione, si trattava di creazioni create per fare satira su alcune vicende e personaggi della città. Anche in questo caso, ottimo riscontro di pubblico e tante risate.

