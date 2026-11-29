Persone individuate e denunciate per alcuni episodi avvenuti nelle ultime settimane a Gattinara. La notizia arriva dal vicesindaco Daniele Baglione, che ha pubblicato sui social un messaggio di ringraziamento ai carabinieri per il lavoro svolto. Non viene però precisato quali siano i fatti sui quali si sono concentrate le indagini, né il numero delle persone coinvolte nei provvedimenti.

L’annuncio arriva dopo un periodo nel quale in città non sono mancati episodi che hanno destato preoccupazione. Tra questi anche la forte esplosione avvenuta giovedì 26 novembre tra corso Vercelli e via Caio Mario, che aveva danneggiato un’automobile parcheggiata. Al momento non è però possibile stabilire se questo episodio rientri tra quelli citati da Baglione, che nel suo intervento non fornisce indicazioni specifiche, ovviamente per rispettare le indagini e il corso della giustizia.

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Il vicesindaco: «Grazie ai nostri carabinieri»

Il messaggio di Baglione si apre con un ringraziamento agli uomini dell’Arma. «In queste settimane il nostro paese ha vissuto alcuni episodi spiacevoli», scrive il vicesindaco, spiegando che i militari hanno condotto gli accertamenti con discrezione. Un’attività investigativa che, secondo quanto riferito dall’amministratore, ha portato all’individuazione e alla denuncia di alcune persone.

«I nostri carabinieri hanno lavorato in silenzio, sul campo, con professionalità e la massima attenzione, e il risultato è arrivato: i responsabili sono stati individuati e denunciati». Baglione sottolinea inoltre l’importanza di non anticipare informazioni durante le indagini. «Non sempre è opportuno parlare prima», osserva, aggiungendo che quando gli accertamenti sono definiti è giusto riconoscere pubblicamente il lavoro svolto.

Quali episodi? Il riferimento resta generico

Dal post non emergono ulteriori dettagli sulle vicende che hanno portato alle denunce. Non vengono indicati i luoghi, le date, il numero delle persone coinvolte o la natura delle contestazioni. Il ringraziamento del vicesindaco lascia quindi aperta la domanda su quali fatti siano stati chiariti grazie all’attività investigativa dei carabinieri nelle ultime settimane. Evidentemente gli inquirenti stanno ancora lavorando sui vari casi, e sono quindi possibili nuovi sviluppi.

Tra gli episodi che hanno recentemente attirato l’attenzione a Gattinara c’è quello di giovedì 26 novembre. Poco dopo le 17, un violento boato aveva scosso la zona tra corso Vercelli e via Caio Mario, provocando danni a una vettura in sosta. Sul posto erano intervenuti carabinieri e vigili del fuoco. Tra le ipotesi sull’origine della deflagrazione figurava una bomba carta o un grosso petardo, ma le circostanze erano ancora oggetto di accertamenti.

Il richiamo al rispetto e alla sicurezza della città

Il riferimento all’esplosione resta dunque un elemento di cronaca dei giorni scorsi, senza un collegamento accertato con le denunce annunciate da Baglione. Nel suo intervento il vicesindaco preferisce infatti concentrarsi sull’attività dei carabinieri e sul rapporto con la comunità. Un ringraziamento per il lavoro quotidiano delle forze dell’ordine, considerate un punto di riferimento per la sicurezza cittadina.

«Ordine, rispetto ed educazione sono ciò che Gattinara merita e che pretende da tutti coloro che la vivono e la frequentano», conclude Baglione, complimentandosi anche per la collaborazione istituzionale. Resta ora da conoscere il dettaglio degli episodi ai quali si riferisce l’annuncio, per comprendere quali vicende siano state oggetto degli accertamenti e delle successive denunce.

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