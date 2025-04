Gattinara ha dato l’addio alla donna morta nella sua casa in fiamme. Il funerale di Antilla Marcolongo celebrato nella chiesa di San Bernardo.

Gattinara ha dato l’addio alla donna morta nella sua casa in fiamme

E’ stato celebrato a Gattinara nella mattinata di oggi, giovedì 24 aprile, il funerale di Antilla Marcolongo, la donna di 87 anni morta nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 aprile nell’incendio della sua abitazione di vicolo Canale. Una tragedia che aveva suscitato sconcerto in tutta la comunità di Gattinara, dove la famiglia è ben conosciuta.

La donna ha lasciato i figli Nives con Giorgio, Ovidio con Alessia e l’adorato nipote Diego, e Annamaria, oltre alla nipote Alice con Luca e il piccolo Michelangelo. Una figlia lavora all’istituto alberghiero, un’altra figlia alla Cantina sociale e il figlio in un’azienda della zona. Ancilla ha lasciato anche il fratello Angelo, le sorelle Gabriella e Rita con le rispettiva famiglie, la cognata Ines e altri parenti. Insomma, una famiglia numerosa e, come detto, ben conosciuta nella zona.

Le indagini sulla tragedia

Sulla tragedia sono state fatte una serie di indagini per capire con maggiore precisione che cosa sia accaduto. L’allarme era partito nella tarda serata di giovedì 10 aprile. Alcune persone avevano visto fumo uscire e hanno contattato il 112 per attivare i soccorsi. Poco prima di mezzanotte una squadra dei vigili del fuoco di Varallo e altre due provenienti dai distaccamenti volontari di Romagnano Sesia e di Cossato erano intervenute per arginare e spegnere le fiamme. Il problema principale era però la presenza in casa della pensionata, subito fatta presente ai vigili del fuoco che hanno fatto di tutto per entrare e per cercare la donna.

Ma l’alloggio era invaso dal fumo e dalle fiamme, e non è stato facile nemmeno per gli operatori mettersi alla ricerca della pensionata. Solo dopo una prima parziale estinzione delle fiamme Antilla Marcolongo è stata trovata, ma purtroppo era ormai priva di vita. Il personale medico ha subito preso in carico la donna, ma non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

L’addio della comunità

Ieri sera numerosi amici e conoscenti si sono stretti intorno alla famiglia in occasione della recita del rosario, ospitato nella chiesa di San Bernardo. E sempre dalla chiesa di San Bernardo nella mattinata di oggi è stato celebrato il funerale. Al termine delle esequie, il feretro è stato deposto nel cimitero del paese.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook