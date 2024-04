Gattinara, ladri di ruote mettono in difficoltà i servizi assistenziali. Gli operatori del “Casa” si sono ritrovati una Panda fuori uso. Furto denunciato ai carabinieri.

Brutto ritorno al lavoro dopo la pausa di Pasqua per gli operatori del Casa, l’ente socio-assistenziale che ha sede a Gattinara. Il consorzio è punto di riferimento di numerosi Comuni del circondario e pertanto necessita di un parco auto per svolgere i servizi. Ma qualcuno, probabilmente nella notte tra sabato e domenica, ha pensato di appropriarsi delle gomme e dei cerchi di una Fiat Panda parcheggiata davanti alla sede di viale Marconi insieme ad altre auto.

Per togliere le ruote, i ladri hanno tenuto l’auto sollevata con mattoni e legni. Ed è così che è stata roitrovata martedì mattina.

Le difficoltà del consorzio

«Essendo il consorzio chiuso – racconta la dottoressa Valeria Artuso del Casa -, sono stata contattata da un collega che mi raccontato l’accaduto. Ho allertato le forze dell’ordine, che mi hanno detto di esser già al corrente». Una sola auto è stata presa di mira. «Confermo che solo un veicolo è stato coinvolto dal gesto – precisa -. Questo fatto però ha creato non poche difficoltà».

«Rubando gli pneumatici, l’auto è stata inutilizzabile e l’altro giorno abbiamo dovuto impegnarci moltissimo per garantire tutti i servizi, pur avendo un veicolo in meno. Senza contare che ora dovremmo affrontare una spesa imprevista per l’acquisto di nuovi pneumatici. Si tratta di contributi che potevamo utilizzare per la collettività, e invece li dovremo impiegare per mettere una pezza al danno».

Mai accaduto un fatto del genere

Il Casa negli anni è diventato un vero punto di riferimento per progetti di interesse sociale che mirano ad accompagnare e migliorare la vita della popolazione che risiede nella zona della Bassa Valsesia. «Questa è la prima volta che veniamo colpiti da un gesto del genere – conclude Artuso -. Ci auguriamo che sia anche l’ultima».

