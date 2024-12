Gattinara ricorda Corrado Carco, morto a soli 61 anni. Una persona che molti conoscevano e che in passato aveva dato una mano al carnevale.

Gattinara ricorda Corrado Carco, morto a soli 61 anni

E’ stato celebrato nei giorni scorsi il funerale di Corrado Carco, persona ben conosciuta a Gattinara e morta a soli 61 anni. Un lutto che nella comunità gattinarese è seguito a quello di suor Teresina Delsignore, religiosa nata e crescita in città anche se poi si era trasferita per via dei suoi impegni nella congregazione.

Di Corrado Carco, chi lo ha conosciutolo ricorda come una persona simpatica e capace di portare buonumore. Non poche sono le persone che hanno avuto modo di conoscere l’uomo e ne ricordano il carattere affabile.

Partecipava al carnevale

Anni fa il gattinarese era solito partecipare alle molte iniziative del carnevale, pur non essendo particolarmente attivo nell’ambito organizzativo degli eventi e delle manifestazioni. Con spirito riusciva comunque sempre a portare allegria a tutti. C’è chi per esempio lo ricorda intento ad aiutare i cuochi della tradizionale fagiolata preparata nel periodo carnevalesco.

Ultimamente non prendeva più parte alle manifestazioni in maniera fattiva, tuttavia non pochi erano coloro che erano soliti incrociarlo nelle attività commerciali presenti sul territorio comunale. Oltre al legame con il suo paese, Carco era conosciuto dai suoi ex colleghi con i quali aveva condiviso i turni di lavoro in una azienda della zona.

Come accennato, l’uomo è deceduto prematuramente all’età di 61 anni. Il decesso è avvenuto nell’ospedale di Borgosesia. Ha lasciato la mamma Elsa, i nipoti Gaia, Fabio e Giulia. Al termine delle esequie la salma ha proseguito il suo viaggio verso il camposanto cittadino.

