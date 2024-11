La bassa Valsesia ricorda Pietro Imazio, storico gestore di un’ortofrutta. Di recente l’ex commerciante aveva perso la moglie e la figlia di appena 58 anni.

La bassa Valsesia ricorda Pietro Antonio Imazio, che se n’è andato a 87 anni. Originario di Romaganno, era ben conosciuto in tutta la zona perché era stato titolare dell’omonima azienda che si occupava di vendita e distribuzione di verdura e frutta, con sede a Gattinara.

Persona gentile e dedita al suo lavoro, non passava di certo inosservato. Aveva portato avanti l’attività con impegno e sacrificio e chi aveva la necessità di contare su prodotti freschi e di ottima qualità sapeva sempre contare sull’Ortofrutta Imazio. Come accennato, la famiglia dell’uomo era originaria di Romagnano, e Pietro era stato in grado di farsi conoscere e apprezzare anche a Gattinara per via del suo lavoro, condotto con l’aiuto prezioso anche della moglie. Purtroppo la vita dell’imprenditore non è stata particolarmente semplice.

Momenti dolorosi in famiglia

Negli ultimi mesi in particolar modo Pietro Imazio ha dovuto fare i conti con momenti davvero dolorosi. All’inizio dell’anno è mancata la moglie, Maria “Giovanna” Tamiello, deceduta a gennaio all’età di 84 anni poco dopo le esequie della figlia Marusca, che si è spenta dopo aver combattuto contro una grave malattia a soli 58 anni.

Marusca Imazio era un altro volto noto perché per parecchio tempo aveva portato avanti con il marito un bar a Quarona. La sofferenza generata dalla perdita di queste due persone ha creato un grande vuoto nel cuore del romagnanese, che tra l’altro da qualche tempo stava lottando anche con problematiche di salute. Le sue condizioni con il passare del tempo sono peggiorate sino a che l’altro giorno ha chiuso per sempre gli occhi.

L’addio nella parrocchiale di Gattinara

La famiglia ha rivolto un ringraziamento e un pensiero anche sull’annuncio funebre, ai dottori Emilio Coppo e Stefania Carnieletto che lo hanno seguito. Pietro Imazio si è spento lasciando i figli Mauro con Simonetta e Manuela con Maurizio, i nipoti Brian, Alessia, Andrea e Leonardo, il fratello Teresio con la famiglia e l’affezionata Larissa. Il funerale è stato celebrato nella chiesa parrocchiale di San Pietro a Gattinara.

