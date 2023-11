Sanac Gattinara, domani sciopero: mancano le commesse di Acciaierie d’Italia. Nuovo bando per vendere il gruppo, ma adesso il problema è che non c’è lavoro. Che finisce all’estero.

Sanac Gattinara, domani sciopero: mancano le commesse di Acciaierie d’Italia

La Sanac di Gattinara in scioper domani, venerdì 24 novembre. Perché la situazione non è per nulla chiara e, nonostante il quarto bando per cercare un acquirente interessato ad acquistare e rilanciare il gruppo, resta il fatto che non ci sono abbastanza commessa da parte di Acciaierie d’Italia, peraltro controllata dallo Stato. Così i dipendenti continuano a calare: appena possono, vanno altrove.

Così i lavoratori della fabbrica che produce refrattari per le stesse acciaierie sono pronti a incrociare le braccia.

Il nuovo bando per la vendita

Dopo più di cinque mesi, per Sanac è stato formalizzato il bando che si concluderà con la presentazione delle manifestazioni di interesse entro il 10 gennaio 2024. E’ stato chiesto di evitare lo spacchettamento, ovvero la vendita dei singoli stabilimenti.

Tuttavia, prima di quella data, Filctem e Cgil ritengono che il governo debba vincolare Acciaierie d’Italia alla ripresa degli ordini nei confronti di Sanac. L’aspetto assurdo è che le Acciaierie si continuino a rifornire all’estero, mentre i lavoratori della Sanac dalla Sardegna fino al Piemonte – in grado di produrre quanto necessario – si trovano a dover aumentare le ore previste per la cassa integrazione.

Le rassicurazioni del governo

Da parte sua, il governo dice che per quanto concerne il perdurare della sospensione degli ordini da parte di Acciaierie D’Italia, si è intrapreso un percorso per il rilancio del settore siderurgico, a partire da Taranto. C’è l’impegno di garantire agli impianti la tutela della sicurezza sul lavoro e il raggiungimento dei livelli di produzione, cominciando dagli investimenti, con l’auspicio che tutto possa essere definito nel più breve tempo possibile.

«La mobilitazione dei lavoratori di Sanac non si ferma – afferma Marianna Formica della Filctem Cgil nazionale – a Massa i lavoratori sono scesi in piazza venerdì, a Gattinara e Vado Ligure per lo sciopero del 24 novembre e a Grogastu per lo sciopero del 27 novembre. Continuerà inoltre il supporto alle proteste messe in campo dai lavoratori di Acciaierie d’Italia».