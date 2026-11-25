Una nuova notte di chiusura per la statale 299 di Alagna, una delle principali vie di collegamento tra Novara e la Valsesia. Dalle 20 di oggi, mercoledì 25 novembre, fino alle 6 di domani, giovedì 26, la circolazione sarà interrotta nel tratto di Agognate, alle porte del capoluogo novarese. Il provvedimento è stato disposto da Anas per consentire l’esecuzione di alcune prove tecniche sul ponte che attraversa il torrente Agogna.

La limitazione arriva dopo una prima chiusura effettuata nella notte precedente, sempre nell’ambito delle verifiche programmate sull’infrastruttura. Lo stop interesserà un tratto di circa 1,3 chilometri e comporterà la necessità di utilizzare un percorso alternativo. Le operazioni sono state organizzate nelle ore notturne per ridurre il più possibile le ripercussioni sulla viabilità.

Il tratto chiuso tra le due rotatorie di Agognate

Nel dettaglio, la sospensione della circolazione riguarda la statale 299 tra la rotatoria all’intersezione con via Adolfo Boroli, al chilometro 2,400, e quella con viale Sandro Pertini, al chilometro 3,700. Il divieto di transito sarà in vigore per dieci ore consecutive, dalle 20 di mercoledì sera fino alle 6 del mattino successivo, secondo il programma comunicato.

Le verifiche tecniche riguardano il ponte sul torrente Agogna, lungo un collegamento utilizzato anche da chi si sposta tra il Novarese e la Valsesia. La chiusura è necessaria per consentire lo svolgimento delle prove in condizioni di sicurezza. Al momento non sono stati comunicati ulteriori dettagli sui risultati attesi o su eventuali interventi successivi.

La deviazione attraverso la tangenziale di Novara

Durante le ore di chiusura, gli automobilisti dovranno seguire l’itinerario alternativo predisposto da Anas. Il traffico sarà deviato sulla statale 703, la tangenziale di Novara, per poi utilizzare via delle Americhe e via G. Biancalani. Lungo il percorso sarà collocata apposita segnaletica per indicare le deviazioni e agevolare gli spostamenti.

La modifica interessa anche chi percorre la statale 299 per raggiungere i centri della Bassa Valsesia e della zona di Romagnano Sesia, oppure si dirige verso Novara. È quindi opportuno tenere conto della chiusura negli spostamenti serali e notturni, seguendo le indicazioni presenti sul posto. Salvo variazioni del programma, la normale circolazione potrà riprendere dalle 6 di giovedì 26 novembre.

Verifiche programmate per due notti consecutive

Quello tra mercoledì e giovedì è il secondo intervento notturno previsto sul ponte dell’Agogna. Anas ha infatti programmato le prove tecniche distribuendo le operazioni su due notti, con l’obiettivo di limitare le interferenze con il traffico ordinario. La scelta dell’orario serale e notturno serve proprio a contenere i disagi per chi utilizza quotidianamente la statale.

La strada rappresenta un asse di collegamento importante tra il capoluogo novarese e i territori più a nord della provincia, fino alla Valsesia. Per questo anche una sospensione temporanea richiede attenzione da parte degli automobilisti. La riapertura è programmata per giovedì mattina alle 6, mentre per eventuali modifiche resteranno determinanti le comunicazioni di Anas e la segnaletica stradale. Lo riporta La Voce di Novara.

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