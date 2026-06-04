BORGOSESIA – A Borgosesia la giornata di domani, venerdì 5 giugno 2026, sarà caratterizzata da condizioni meteo in prevalenza stabili, con cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata. Dopo le precipitazioni previste nella notte, il tempo tenderà rapidamente a migliorare, lasciando spazio a un quadro più asciutto e luminoso. Le temperature saranno miti, con una massima di 25°C e una minima di 12°C, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 3018 metri. Nessuna allerta meteo prevista.

Mattino: sole e clima fresco

La mattinata si aprirà con condizioni decisamente più tranquille dopo le piogge notturne. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con atmosfera fresca nelle prime ore e temperature in graduale aumento. I venti saranno deboli e proverranno da Sud, senza particolari effetti sul tempo locale.

Pomeriggio: tempo stabile e temperature fino a 25°C

Nel pomeriggio il sole resterà protagonista, pur con qualche possibile velatura o nube sparsa. Il clima diventerà più gradevole, con la colonnina di mercurio pronta a raggiungere i 25°C. La ventilazione sarà moderata da Sud, ma il quadro meteo resterà stabile e favorevole alle attività all’aperto.

Sera: poche nubi e atmosfera tranquilla

In serata il cielo si manterrà in prevalenza poco nuvoloso, con temperature ancora miti ma in progressivo calo. Non sono attese nuove precipitazioni significative dopo i fenomeni notturni, mentre l’umidità tornerà ad aumentare nelle ore più tarde.

Tendenza per i prossimi giorni

Sabato 6 giugno ancora un po’ di variabilità con possibili deboli piogge tra notte e mattino, poi graduale miglioramento e schiarite dal pomeriggio.

Domenica 7 giugno tempo stabile e soleggiato, con temperature in aumento e clima più caldo nelle ore centrali della giornata.

Lunedì 8 giugno prevalenza di sole e condizioni estive, con valori massimi che potranno avvicinarsi ai 29°C.

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