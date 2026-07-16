BORGOSESIA – L’alta pressione continuerà a garantire una giornata tipicamente estiva su Borgosesia nella giornata di venerdì 17 luglio, con cieli in prevalenza poco nuvolosi e temperature pienamente in linea con il periodo. Il tempo resterà stabile per gran parte della giornata, mentre un cambiamento è atteso nel corso della notte, quando potranno verificarsi precipitazioni con accumuli stimati intorno ai 5 millimetri. Le temperature oscilleranno tra una minima di 21°C e una massima di 32°C, con allerta afa ancora attiva nelle ore più calde.

Mattinata stabile e clima estivo

La giornata inizierà con condizioni meteorologiche favorevoli su tutta la Valsesia. Il cielo sarà poco nuvoloso, con ampie schiarite fin dalle prime ore. La temperatura minima di 21°C garantirà un risveglio gradevole, mentre i venti moderati da Nord renderanno l’aria leggermente più ventilata rispetto ai giorni precedenti.

Pomeriggio soleggiato con temperature elevate

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a dominare la scena. La temperatura massima raggiungerà i 32°C, accompagnata da condizioni di caldo afoso tipiche di metà luglio. I venti moderati da Est-Nordest soffieranno con una discreta intensità, ma non saranno sufficienti ad attenuare la sensazione di calore.

Peggioramento nella notte con piogge

Il quadro meteorologico cambierà tra la tarda serata e la notte. Dopo una giornata asciutta, è previsto un aumento della nuvolosità seguito dall’arrivo di piogge, con accumuli complessivi stimati intorno ai 5 millimetri. Si tratterà di fenomeni generalmente moderati, senza particolari criticità previste.

Tendenza meteo Borgosesia

Sabato 18 luglio: tempo soleggiato o poco nuvoloso, con clima stabile;

tempo soleggiato o poco nuvoloso, con clima stabile; Domenica 19 luglio: ancora sole prevalente, accompagnato soltanto da qualche nube di passaggio;

ancora sole prevalente, accompagnato soltanto da qualche nube di passaggio; Lunedì 20 luglio: possibile ritorno dell’instabilità con temporali, soprattutto nelle ore pomeridiane.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook