Borgosesia, previsioni meteo del 17 luglio 2026
Meteo Borgosesia: venerdì con sole e 32°C, piogge nella notte. Weekend stabile, lunedì possibili temporali.
BORGOSESIA – L’alta pressione continuerà a garantire una giornata tipicamente estiva su Borgosesia nella giornata di venerdì 17 luglio, con cieli in prevalenza poco nuvolosi e temperature pienamente in linea con il periodo. Il tempo resterà stabile per gran parte della giornata, mentre un cambiamento è atteso nel corso della notte, quando potranno verificarsi precipitazioni con accumuli stimati intorno ai 5 millimetri. Le temperature oscilleranno tra una minima di 21°C e una massima di 32°C, con allerta afa ancora attiva nelle ore più calde.
Mattinata stabile e clima estivo
La giornata inizierà con condizioni meteorologiche favorevoli su tutta la Valsesia. Il cielo sarà poco nuvoloso, con ampie schiarite fin dalle prime ore. La temperatura minima di 21°C garantirà un risveglio gradevole, mentre i venti moderati da Nord renderanno l’aria leggermente più ventilata rispetto ai giorni precedenti.
Pomeriggio soleggiato con temperature elevate
Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a dominare la scena. La temperatura massima raggiungerà i 32°C, accompagnata da condizioni di caldo afoso tipiche di metà luglio. I venti moderati da Est-Nordest soffieranno con una discreta intensità, ma non saranno sufficienti ad attenuare la sensazione di calore.
Peggioramento nella notte con piogge
Il quadro meteorologico cambierà tra la tarda serata e la notte. Dopo una giornata asciutta, è previsto un aumento della nuvolosità seguito dall’arrivo di piogge, con accumuli complessivi stimati intorno ai 5 millimetri. Si tratterà di fenomeni generalmente moderati, senza particolari criticità previste.
Tendenza meteo Borgosesia
- Sabato 18 luglio: tempo soleggiato o poco nuvoloso, con clima stabile;
- Domenica 19 luglio: ancora sole prevalente, accompagnato soltanto da qualche nube di passaggio;
- Lunedì 20 luglio: possibile ritorno dell’instabilità con temporali, soprattutto nelle ore pomeridiane.
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