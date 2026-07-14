BORGOSESIA – L’alta pressione continuerà a garantire una giornata dal sapore pienamente estivo su Borgosesia, ma inizieranno a manifestarsi i primi segnali di un cambiamento del tempo. Mercoledì 15 luglio sarà caratterizzato da cieli poco nuvolosi per gran parte della giornata, mentre dalla sera la nuvolosità aumenterà rapidamente fino a diventare compatta, con la possibilità di piogge e rovesci anche temporaleschi. Le temperature resteranno elevate, con una massima di 32°C e una minima di 23°C, mentre rimarrà attiva l’allerta afa.

Mattinata stabile e clima estivo

La giornata inizierà con condizioni generalmente favorevoli e ampie schiarite su tutta la Valsesia. La temperatura minima sarà di 23°C, mentre i venti deboli da Nordovest manterranno una ventilazione leggera. Fin dalle prime ore il clima risulterà caldo e piuttosto umido.

Pomeriggio ancora soleggiato ma con nuvole in aumento

Nel corso del pomeriggio il tempo resterà in prevalenza asciutto, anche se inizieranno a comparire nubi sempre più consistenti, soprattutto in prossimità dei rilievi. La temperatura massima raggiungerà i 32°C, con condizioni di afa diffuse. I venti deboli da Sud-Sudest accompagneranno la seconda parte della giornata senza modificare sensibilmente la sensazione di caldo.

Peggioramento in serata con possibili rovesci

Tra il tardo pomeriggio e la serata il cielo tenderà a coprirsi rapidamente. Sono attesi piogge e rovesci anche a carattere temporalesco, seppur con accumuli generalmente contenuti, stimati intorno a 0,9 millimetri. I fenomeni potranno risultare più intensi nelle aree montane e pedemontane della Valsesia.

Tendenza meteo Borgosesia

Giovedì 16 luglio: condizioni variabili con nubi sparse e ampie schiarite;

condizioni variabili con nubi sparse e ampie schiarite; Venerdì 17 luglio: nuovo aumento dell’instabilità con possibili temporali, soprattutto nelle ore pomeridiane;

nuovo aumento dell’instabilità con possibili temporali, soprattutto nelle ore pomeridiane; Sabato 18 luglio: ritorno del sole, con tempo stabile e temperature ancora estive.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook