BORGOSESIA – L’alta pressione continuerà a dominare lo scenario meteorologico su Borgosesia nella giornata di sabato 18 luglio, garantendo condizioni tipicamente estive. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata e non sono previste precipitazioni. Le temperature resteranno elevate, con una massima di 32°C e una minima di 20°C, mentre l’afa rappresenterà l’elemento meteorologico più significativo nelle ore centrali. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4.028 metri, confermando la presenza di una massa d’aria particolarmente mite anche in quota.

Mattinata soleggiata e temperature in rapido aumento

Il sabato inizierà con condizioni meteorologiche favorevoli su Borgosesia e sul territorio circostante. Il cielo sarà sereno o caratterizzato soltanto da qualche nube di scarsa consistenza, mentre la temperatura minima si fermerà intorno ai 20°C. I venti deboli da Nord-Nordovest accompagneranno le prime ore della giornata, garantendo una leggera ventilazione. Con il passare delle ore il termometro inizierà rapidamente a salire, preparando il terreno a un pomeriggio decisamente caldo.

Pomeriggio estivo con temperature fino a 32°C

Nelle ore centrali e pomeridiane il sole continuerà a essere protagonista. La temperatura massima raggiungerà i 32°C, con condizioni di caldo accentuate dall’umidità. Proprio l’afa potrà aumentare la temperatura percepita, rendendo più pesante il clima soprattutto nelle zone meno ventilate. I venti resteranno deboli e ruoteranno da Sud, senza apportare un significativo sollievo dal caldo. Non sono previsti rovesci o temporali e la giornata proseguirà quindi all’insegna della stabilità.

Serata stabile e asciutta su Borgosesia

Anche dopo il tramonto non sono attesi cambiamenti significativi. Il cielo continuerà a mantenersi sereno o poco nuvoloso, mentre le temperature inizieranno lentamente a diminuire. Le condizioni resteranno favorevoli per eventi, passeggiate e attività programmate all’aperto.

Tendenza meteo Borgosesia

Domenica 19 luglio: giornata caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite, con condizioni nel complesso variabili ma prevalentemente asciutte;

giornata caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite, con condizioni nel complesso variabili ma prevalentemente asciutte; Lunedì 20 luglio: cielo parzialmente nuvoloso, con alternanza tra momenti soleggiati e passaggi nuvolosi nel corso della giornata;

cielo parzialmente nuvoloso, con alternanza tra momenti soleggiati e passaggi nuvolosi nel corso della giornata; Martedì 21 luglio: condizioni nuovamente più stabili, con cielo poco nuvoloso e prevalenza di ampie schiarite.

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