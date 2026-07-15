BORGOSESIA – Su Borgosesia la giornata di giovedì 16 luglio sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche in graduale evoluzione. Dopo un avvio variabile, il tempo tenderà a migliorare nel corso del pomeriggio grazie a schiarite sempre più ampie, mentre in serata è previsto un nuovo aumento della nuvolosità con la possibilità di deboli piogge. Le precipitazioni saranno comunque molto contenute, con un accumulo stimato intorno a 0,2 millimetri. Le temperature rimarranno pienamente estive, con una massima di 31°C, una minima di 19°C e allerta afa ancora presente.

Mattinata variabile con clima gradevole

La giornata inizierà con un cielo irregolarmente nuvoloso, alternato a momenti di sole. La temperatura minima sarà di 19°C, favorendo un risveglio più fresco rispetto ai giorni precedenti. I venti deboli da Sud accompagneranno le prime ore della giornata, mantenendo condizioni generalmente stabili.

Pomeriggio con schiarite e caldo estivo

Nel corso del pomeriggio la pressione tornerà gradualmente ad aumentare, favorendo un miglioramento del tempo. Le schiarite diventeranno sempre più estese e la temperatura massima raggiungerà i 31°C. Il clima resterà caldo e afoso, mentre i venti moderati da Sud soffieranno senza apportare un significativo calo delle temperature.

Nuvole in aumento dalla sera con piogge deboli

Tra il tardo pomeriggio e la serata è atteso un nuovo aumento della nuvolosità. Il cielo potrà diventare molto nuvoloso, con la possibilità di deboli piogge, comunque di breve durata e con accumuli molto limitati. Non sono previsti fenomeni di particolare intensità.

Tendenza meteo Borgosesia

Venerdì 17 luglio: tempo variabile, con possibilità di deboli piogge alternate a schiarite;

tempo variabile, con possibilità di deboli piogge alternate a schiarite; Sabato 18 luglio: giornata soleggiata, stabile e ideale per le attività all’aperto;

giornata soleggiata, stabile e ideale per le attività all’aperto; Domenica 19 luglio: ancora sole prevalente, con temperature estive e clima gradevole.

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