Borgosesia, previsioni meteo del 16 luglio 2026
Meteo Borgosesia: giovedì variabile con schiarite e deboli piogge serali. Weekend soleggiato e temperature estive.
BORGOSESIA – Su Borgosesia la giornata di giovedì 16 luglio sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche in graduale evoluzione. Dopo un avvio variabile, il tempo tenderà a migliorare nel corso del pomeriggio grazie a schiarite sempre più ampie, mentre in serata è previsto un nuovo aumento della nuvolosità con la possibilità di deboli piogge. Le precipitazioni saranno comunque molto contenute, con un accumulo stimato intorno a 0,2 millimetri. Le temperature rimarranno pienamente estive, con una massima di 31°C, una minima di 19°C e allerta afa ancora presente.
Mattinata variabile con clima gradevole
La giornata inizierà con un cielo irregolarmente nuvoloso, alternato a momenti di sole. La temperatura minima sarà di 19°C, favorendo un risveglio più fresco rispetto ai giorni precedenti. I venti deboli da Sud accompagneranno le prime ore della giornata, mantenendo condizioni generalmente stabili.
Pomeriggio con schiarite e caldo estivo
Nel corso del pomeriggio la pressione tornerà gradualmente ad aumentare, favorendo un miglioramento del tempo. Le schiarite diventeranno sempre più estese e la temperatura massima raggiungerà i 31°C. Il clima resterà caldo e afoso, mentre i venti moderati da Sud soffieranno senza apportare un significativo calo delle temperature.
Nuvole in aumento dalla sera con piogge deboli
Tra il tardo pomeriggio e la serata è atteso un nuovo aumento della nuvolosità. Il cielo potrà diventare molto nuvoloso, con la possibilità di deboli piogge, comunque di breve durata e con accumuli molto limitati. Non sono previsti fenomeni di particolare intensità.
Tendenza meteo Borgosesia
- Venerdì 17 luglio: tempo variabile, con possibilità di deboli piogge alternate a schiarite;
- Sabato 18 luglio: giornata soleggiata, stabile e ideale per le attività all’aperto;
- Domenica 19 luglio: ancora sole prevalente, con temperature estive e clima gradevole.
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