La giornata di mercoledì 23 luglio inizierà con un cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature mattutine si aggireranno intorno ai 17-18°C, con vento debole da nord-nordovest e un’umidità moderata del 52%.

Nel pomeriggio si registrerà la temperatura massima di 27°C, ma inizieranno a manifestarsi lievi instabilità, con primi rovesci (0.2 mm) e vento da sud-sudest.

Sera: previsto un peggioramento con pioggia significativa

Nel tardo pomeriggio e in serata, il tempo peggiorerà sensibilmente: è attesa pioggia fino a 6 mm, vento in rinforzo (19 Km/h da NO) e umidità in aumento al 68%. Il cielo sarà coperto, e la temperatura scenderà a 21°C.

Si raccomanda di evitare spostamenti prolungati all’aperto nelle ore serali senza adeguata protezione.

Tendenza meteo per i giorni successivi

Giovedì 24 luglio : giornata molto piovosa (oltre 12 mm ), con umidità superiore al 90% e cielo nuvoloso per tutto il giorno.

: giornata (oltre ), con e cielo nuvoloso per tutto il giorno. Venerdì 25 luglio : miglioramento parziale , con schiarite al pomeriggio ma possibile pioggia serale .

: , con ma possibile . Sabato 26 luglio: tempo variabile, con precipitazioni sparse e temperature comprese tra 15°C e 23°C

