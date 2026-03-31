BORGOSESIA – La giornata di mercoledì 1 aprile si presenterà su Borgosesia con condizioni meteorologiche stabili e prevalentemente soleggiate, grazie alla presenza di un campo di alta pressione che continua a garantire tempo asciutto su tutto il Nord-Ovest. Il quadro sarà tipicamente primaverile, con assenza di precipitazioni e una buona escursione termica tra giorno e notte. Le temperature si attesteranno su valori gradevoli, con una massima di 15°C e una minima di 3°C, mentre lo zero termico raggiungerà i 1491 metri. Da segnalare tuttavia la presenza di venti sostenuti dai quadranti settentrionali, motivo per cui resta attiva una allerta meteo per vento, elemento che potrà influenzare la percezione del freddo soprattutto nelle ore mattutine.

Mattino: cieli sereni ma ventilazione sostenuta

Il mattino sarà caratterizzato da cieli sereni o poco nuvolosi, con una luminosità diffusa su tutto il territorio. A dominare la scena saranno però i venti tesi provenienti da Nord, che soffieranno con una certa intensità rendendo l’aria più frizzante rispetto alle temperature reali. Le condizioni resteranno comunque asciutte e stabili, ideali per le attività quotidiane, seppur con la necessità di prestare attenzione alle raffiche nelle zone più esposte.

Pomeriggio: clima mite e sole prevalente

Nel corso del pomeriggio si conferma una situazione di tempo stabile e soleggiato, con cieli poco nuvolosi e condizioni meteorologiche favorevoli. Le temperature raggiungeranno i valori massimi giornalieri, offrendo un clima piacevole. I venti ruoteranno dai quadranti Nord-Nordest, mantenendosi tesi, contribuendo a mantenere l’atmosfera asciutta e limpida.

Sera: stabilità e cieli poco nuvolosi

In serata il tempo resterà stabile e asciutto, con cieli sereni o poco nuvolosi. I venti tenderanno gradualmente ad attenuarsi, favorendo una percezione più mite delle temperature. Non sono attese variazioni significative, e la giornata si concluderà senza fenomeni rilevanti, confermando un quadro meteorologico complessivamente tranquillo.

Tendenza meteo Borgosesia

Giovedì 2 aprile: prosegue il dominio dell’alta pressione con tempo stabile e soleggiato, accompagnato da temperature in lieve aumento e ventilazione più debole;

prosegue il dominio dell’alta pressione con tempo stabile e soleggiato, accompagnato da temperature in lieve aumento e ventilazione più debole; Venerdì 3 aprile: ancora condizioni anticicloniche, con cieli sereni o poco nuvolosi e clima primaverile gradevole;

ancora condizioni anticicloniche, con cieli sereni o poco nuvolosi e clima primaverile gradevole; Sabato 4 aprile: si conferma una fase di stabilità diffusa, con sole prevalente e solo qualche nube sparsa nelle ore centrali.

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