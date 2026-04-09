BORGOSESIA – Le previsioni meteo per Borgosesia domani, venerdì 10 aprile 2026, confermano un quadro complessivamente stabile grazie alla presenza dell’alta pressione, ma con una maggiore variabilità nuvolosa rispetto ai giorni precedenti. Il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso per gran parte della giornata, senza precipitazioni. Le temperature resteranno su valori miti: massima fino a 22°C e minima di 9°C, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 3052 metri, segnale di aria piuttosto calda anche in quota. Non sono previste allerte meteo, a conferma di una giornata tranquilla dal punto di vista atmosferico.

Mattino: nubi sparse e clima già gradevole

La mattinata sarà caratterizzata da cieli parzialmente nuvolosi, con alternanza tra schiarite e passaggi nuvolosi che non impediranno comunque momenti di sole. Il contesto sarà asciutto e stabile, ideale per le attività all’aperto. Le temperature risulteranno già gradevoli fin dalle prime ore, grazie alla presenza dell’anticiclone. I venti soffieranno moderati da Sud-Sudest, contribuendo a mantenere un clima mite.

Pomeriggio: maggiore variabilità ma senza piogge

Nel corso del pomeriggio si assisterà a una nuvolosità più irregolare e localmente più compatta, in linea con il trend previsto su tutto il Nord-Ovest. Nonostante l’aumento delle nubi, non sono attese precipitazioni, e il tempo resterà stabile. Le temperature raggiungeranno i valori massimi della giornata, con una percezione climatica ancora molto gradevole. I venti continueranno a soffiare moderati dai quadranti meridionali, in rotazione da Sud.

Sera: cielo nuvoloso ma condizioni ancora asciutte

In serata il cielo si manterrà parzialmente nuvoloso o a tratti nuvoloso, ma senza fenomeni associati. Le temperature resteranno miti anche dopo il tramonto, mentre il vento continuerà a soffiare moderato da Sud, senza variazioni significative.

Tendenza meteo Borgosesia

Sabato 11 aprile: giornata nel complesso poco nuvolosa, con schiarite prevalenti e condizioni ancora stabili;

giornata nel complesso poco nuvolosa, con schiarite prevalenti e condizioni ancora stabili; Domenica 12 aprile: aumenta l’instabilità con cieli variabili e possibili piogge, soprattutto nella seconda parte della giornata;

aumenta l’instabilità con cieli variabili e possibili piogge, soprattutto nella seconda parte della giornata; Lunedì 13 aprile: previsto un ulteriore peggioramento con precipitazioni più diffuse, segnando una fase più instabile su tutto il territorio.

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