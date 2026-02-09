BORGOSESIA – La giornata di martedì 10 febbraio 2026 a Borgosesia sarà caratterizzata da un tempo marcatamente invernale, con cieli molto nuvolosi, precipitazioni deboli ma diffuse e un contesto climatico umido e fresco. L’evoluzione atmosferica rientra in una fase dominata da infiltrazioni umide che interesseranno il Piemonte, mantenendo condizioni di instabilità debole soprattutto sulle aree pedemontane della Valsesia.

Mattino: nubi compatte e piogge deboli

Nelle prime ore della giornata il cielo su Borgosesia si presenterà molto nuvoloso o coperto, con deboli piogge diffuse già dal mattino. I fenomeni saranno generalmente di scarsa intensità, ma potranno risultare persistenti, contribuendo a un accumulo complessivo attorno ai 6 millimetri di pioggia nell’arco delle 24 ore. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 4°C, mentre i venti deboli da Nord non apporteranno variazioni significative, favorendo però una percezione di freddo umido, tipica delle giornate invernali nuvolose.

Pomeriggio: attenuazione delle precipitazioni ma cielo ancora chiuso

Nel corso del pomeriggio è previsto un temporaneo assorbimento delle piogge, con fasi asciutte più probabili. Nonostante ciò, la copertura nuvolosa resterà estesa e compatta, con scarse possibilità di schiarite. La temperatura massima raggiungerà i 7°C, valore in linea con il periodo. Lo zero termico, posizionato attorno ai 1047 metri, favorirà deboli nevicate sui rilievi alpini e prealpini, senza effetti diretti sulle aree di fondovalle.

Sera: nuovo peggioramento con ripresa delle piogge

Dalla sera è attesa una nuova intensificazione della nuvolosità associata alla ripresa di piogge deboli, che potranno proseguire anche durante la notte. Si tratterà di fenomeni non intensi, ma sufficienti a mantenere condizioni di tempo instabile e grigio. Non sono previste criticità meteorologiche: nessuna allerta meteo è attualmente segnalata per Borgosesia e la Valsesia. Il Piemonte sarà interessato da correnti umide nord-orientali, responsabili di cieli coperti su pianure e pedemontane e di nevicate deboli e continue sulle Alpi, in un contesto di instabilità debole ma persistente.

Tendenza meteo Borgosesia

Mercoledì 11 febbraio: variabilità con piogge deboli residue, soprattutto al mattino;

variabilità con piogge deboli residue, soprattutto al mattino; Giovedì 12 febbraio: tempo variabile, con nubi alternate a schiarite;

tempo variabile, con nubi alternate a schiarite; Venerdì 13 febbraio: deciso miglioramento, con tempo soleggiato e condizioni più asciutte.

