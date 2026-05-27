BORGOSESIA – La Valsesia continua a vivere giornate dal clima pienamente estivo, ma nella giornata di giovedì 28 maggio 2026 si inizieranno a intravedere i primi segnali di un lieve cambiamento atmosferico. L’alta pressione continuerà infatti a garantire tempo stabile e caldo per gran parte della giornata, anche se dalla sera è previsto un graduale aumento della nuvolosità con possibilità di deboli precipitazioni. Su Borgosesia e sulle aree pedemontane piemontesi il clima resterà molto caldo e afoso, soprattutto nelle ore centrali del giorno. La combinazione tra temperature elevate, umidità e ventilazione debole contribuirà ad accentuare il disagio fisico, motivo per cui resta attiva una allerta meteo per afa. Secondo le previsioni meteo, la temperatura massima raggiungerà i 32°C, mentre la minima si attesterà attorno ai 20°C. Lo zero termico salirà fino a circa 3878 metri, confermando la presenza di aria molto calda anche sulle aree alpine piemontesi. Nel corso della giornata i cieli si presenteranno poco o parzialmente nuvolosi, mentre tra la tarda serata e la notte saranno possibili deboli piogge sparse, con accumuli complessivi attorno ai 2 millimetri.

Mattino: sole prevalente e clima già molto mite

La giornata inizierà con condizioni generalmente stabili su Borgosesia e sulla Valsesia. Il cielo sarà poco nuvoloso e il sole dominerà il panorama meteorologico fin dalle prime ore del mattino. Le temperature risulteranno già elevate all’alba, con valori prossimi ai 20 gradi anche nei fondovalle. La ventilazione debole da Nordovest manterrà un clima piuttosto afoso già durante la mattinata.

Pomeriggio: caldo intenso e nubi in aumento sui rilievi

Nel corso del pomeriggio il clima si manterrà molto caldo su tutto il territorio valsesiano. Le temperature raggiungeranno i 32°C, con una sensazione di afa accentuata soprattutto nelle aree urbane e meno ventilate. Sulle zone alpine e prealpine piemontesi aumenterà gradualmente la nuvolosità, con possibili rovesci sparsi o temporali sulle aree montane più elevate. Su Borgosesia il tempo resterà invece prevalentemente asciutto almeno fino al tardo pomeriggio.

Sera: peggioramento graduale con deboli piogge

Tra la serata e la notte i cieli tenderanno a diventare più nuvolosi anche su Borgosesia. Saranno possibili deboli piogge sparse o brevi rovesci, comunque di modesta intensità e senza particolari criticità sul territorio valsesiano.

Tendenza meteo Borgosesia

Venerdì 29 maggio: cieli poco nuvolosi e clima ancora caldo sulla Valsesia;

cieli poco nuvolosi e clima ancora caldo sulla Valsesia; Sabato 30 maggio: tempo stabile con alternanza tra sole e qualche nube di passaggio;

tempo stabile con alternanza tra sole e qualche nube di passaggio; Domenica 31 maggio: ritorno di condizioni pienamente soleggiate e più stabili.

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