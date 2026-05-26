BORGOSESIA – La Valsesia continua a essere interessata da una fase meteorologica dal sapore pienamente estivo. Nella giornata di mercoledì 27 maggio 2026 un vasto campo di alta pressione continuerà infatti a dominare il Nord Ovest italiano, favorendo condizioni di tempo stabile, cieli sereni e temperature decisamente elevate su tutto il territorio valsesiano. Su Borgosesia e dintorni il sole sarà protagonista praticamente per tutta la giornata, mentre il clima si manterrà molto caldo già dalle prime ore del mattino. L’assenza di precipitazioni e la ventilazione molto debole contribuiranno inoltre ad accentuare la sensazione di afa soprattutto nelle aree urbane e nei fondovalle. Per questo motivo resta attiva una allerta meteo per afa. Secondo le previsioni meteo, la temperatura massima raggiungerà i 34°C, mentre la minima si attesterà attorno ai 21°C, valori decisamente elevati anche durante le ore notturne. Lo zero termico salirà fino a circa 4077 metri, confermando la presenza di aria molto calda anche sulle aree alpine piemontesi. I venti saranno deboli da Sud-Sudest sia al mattino sia nel pomeriggio. Nessuna precipitazione prevista sulla Valsesia.

Mattino: sole pieno e clima già molto mite

La giornata inizierà con condizioni pienamente stabili su Borgosesia e sulle vallate circostanti. Fin dalle prime ore del mattino il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con atmosfera limpida e buona visibilità verso i rilievi alpini. Le temperature saranno già elevate all’alba, con valori superiori ai 20 gradi anche nelle aree di fondovalle. La ventilazione molto debole dai quadranti meridionali contribuirà a mantenere una sensazione di caldo persistente già durante la mattinata.

Pomeriggio: picco del caldo e afa sulla Valsesia

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a dominare il panorama meteorologico sul territorio valsesiano. Le temperature saliranno rapidamente fino a raggiungere i 34°C, soprattutto nei centri urbani e nelle zone meno ventilate della valle. Il clima sarà particolarmente caldo e afoso nelle ore centrali della giornata, con una sensazione di disagio fisico accentuata dall’umidità e dall’assenza di vento significativo. Sui rilievi alpini potranno svilupparsi soltanto modesti addensamenti pomeridiani senza conseguenze sul fronte delle precipitazioni.

Sera: condizioni stabili e temperature elevate anche dopo il tramonto

I cieli resteranno sereni o poco nuvolosi e le temperature continueranno a mantenersi elevate anche dopo il tramonto, favorendo notti particolarmente miti e afose soprattutto nei fondovalle.

Tendenza meteo Borgosesia

Giovedì 28 maggio: cieli poco nuvolosi e temperature ancora superiori alle medie stagionali;

cieli poco nuvolosi e temperature ancora superiori alle medie stagionali; Venerdì 29 maggio: giornata pienamente soleggiata con clima estivo e caldo persistente;

giornata pienamente soleggiata con clima estivo e caldo persistente; Sabato 30 maggio: tempo generalmente poco nuvoloso con lieve attenuazione del caldo nelle ore serali.

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