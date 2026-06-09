BORGOSESIA – Dopo una lunga fase caratterizzata da tempo stabile e temperature miti, il meteo di mercoledì 10 giugno porterà una temporanea parentesi più instabile sul territorio valsesiano. La giornata sarà infatti contraddistinta da cieli poco nuvolosi al mattino e da un aumento della nuvolosità nelle ore centrali, quando saranno possibili deboli piogge. Si tratterà di fenomeni generalmente di scarsa intensità e di breve durata, inseriti in un contesto ancora dominato dall’alta pressione. Già dalla sera il tempo tornerà a migliorare con schiarite via via più ampie.

Mattino: avvio tranquillo con schiarite

Le prime ore della giornata vedranno cieli poco nuvolosi e ampie aperture soleggiate. La temperatura minima si attesterà intorno ai 16°C, con un clima fresco ma gradevole. I venti moderati da Est accompagneranno il risveglio senza particolari criticità. Il mattino sarà favorevole per gli spostamenti e le attività all’aperto.

Pomeriggio: nuvolosità in aumento e piogge deboli

Nel corso delle ore centrali e del primo pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare soprattutto sulle aree pedemontane e montane della Valsesia.Non si escludono brevi e deboli precipitazioni, con accumuli complessivamente contenuti intorno a 1 millimetro. Le piogge saranno generalmente intermittenti e di scarsa intensità. La temperatura massima raggiungerà i 23°C, valori inferiori rispetto ai giorni precedenti e più vicini alle medie del periodo.

Sera: miglioramento e ritorno delle schiarite

Dalla tarda serata il peggioramento tenderà rapidamente ad esaurirsi. Le nubi lasceranno spazio ad ampie schiarite e il cielo tornerà gradualmente poco nuvoloso. I venti ruoteranno dai quadranti nord-nordest, mantenendosi moderati. Lo zero termico si porterà intorno ai 3.202 metri, segnale dell’ingresso di aria leggermente più fresca rispetto ai giorni scorsi.

Tendenza meteo Borgosesia

Giovedì 11 giugno: tempo stabile e prevalentemente soleggiato su tutta la Valsesia;

tempo stabile e prevalentemente soleggiato su tutta la Valsesia; Venerdì 12 giugno: proseguirà la fase anticiclonica con cieli sereni e temperature in graduale aumento;

proseguirà la fase anticiclonica con cieli sereni e temperature in graduale aumento; Sabato 13 giugno: ancora condizioni soleggiate e assenza di precipitazioni significative.

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