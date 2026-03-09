BORGOSESIA – Le previsioni meteo per Borgosesia di martedì 10 marzo 2026 indicano una giornata caratterizzata da nuvolosità in progressivo aumento e deboli precipitazioni nel corso del pomeriggio, in un contesto atmosferico ancora influenzato da una circolazione depressionaria sul Nord Ovest. Nel complesso i fenomeni saranno di debole intensità, con accumuli molto contenuti – circa 0,2 millimetri di pioggia – e una graduale attenuazione delle precipitazioni verso sera, quando potranno tornare le prime schiarite sulla Valsesia. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti per il periodo: minima di 8°C e massima di circa 12°C. Lo zero termico si attesterà intorno ai 1640 metri, mentre i venti soffieranno moderati da Nord-Nordovest al mattino e da Nordest nel pomeriggio. Non è prevista alcuna allerta meteo sul territorio.

Mattino: cielo sempre più nuvoloso sulla Valsesia

La giornata a Borgosesia inizierà con cieli progressivamente più nuvolosi, segno della presenza di una perturbazione che interessa ancora parte del Piemonte. Durante la mattinata le condizioni resteranno prevalentemente asciutte, ma il cielo tenderà a coprirsi gradualmente. Le temperature si manterranno attorno agli 8°C, mentre i venti moderati da Nord-Nordovest potranno rendere l’aria leggermente più fresca.

Pomeriggio: arrivano deboli piogge

Nel corso del pomeriggio la nuvolosità diventerà più compatta, con la possibilità di deboli piogge o brevi pioviggini sul territorio valsesiano. I fenomeni saranno generalmente di scarsa intensità, con accumuli limitati. La temperatura massima raggiungerà circa 12°C, mentre i venti tenderanno a ruotare da Nordest, mantenendosi moderati.

Sera: miglioramento e schiarite

Con il passare delle ore la circolazione depressionaria tenderà ad allentare la presa, favorendo un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche. In serata le precipitazioni si esauriranno e il cielo potrà mostrare le prime schiarite, riportando condizioni più asciutte su Borgosesia e sulla Valsesia.

Tendenza meteo Borgosesia

Mercoledì 11 marzo: condizioni variabili, con alternanza tra nubi e schiarite e clima relativamente mite;

condizioni variabili, con alternanza tra nubi e schiarite e clima relativamente mite; Giovedì 12 marzo: ancora tempo variabile, con possibili annuvolamenti ma anche momenti più soleggiati;

ancora tempo variabile, con possibili annuvolamenti ma anche momenti più soleggiati; Venerdì 13 marzo: prevalenza di cieli nuvolosi con possibilità di piogge leggere.

