BORGOSESIA – Le previsioni meteo per Borgosesia domani, sabato 11 aprile 2026, indicano una giornata caratterizzata da tempo stabile e in prevalenza poco nuvoloso, grazie alla presenza di un campo di alta pressione che abbraccia tutto il Nord-Ovest. Il quadro meteorologico sarà tipicamente primaverile, con temperature miti e gradevoli: la massima toccherà i 21°C, mentre la minima si attesterà attorno agli 11°C. Lo zero termico si porterà a 3239 metri, segnale di aria piuttosto mite anche in quota. Si tratta però di una fase stabile destinata a durare poco, con un cambio di scenario già a partire da domenica sera.

Mattino: nubi sparse ma senza fenomeni

La giornata inizierà con cieli poco nuvolosi ma a tratti irregolari, per la presenza di nubi sparse soprattutto nelle prime ore del mattino. Nonostante la nuvolosità, non sono previste precipitazioni, e il contesto resterà asciutto. I venti soffieranno moderati da Sudest, contribuendo a mantenere un clima mite e leggermente ventilato.

Pomeriggio: schiarite e condizioni più soleggiate

Nel corso del pomeriggio è atteso un miglioramento del quadro atmosferico, con ampie schiarite e cieli poco nuvolosi su gran parte del territorio. Le temperature raggiungeranno i valori massimi, regalando una sensazione di clima primaverile pienamente gradevole. I venti continueranno a soffiare moderati da Sud-Sudest, senza variazioni significative. Si tratterà della fase più stabile e luminosa della giornata.

Sera: qualche addensamento ma tempo stabile

In serata si potrà osservare un lieve aumento della nuvolosità, con possibili addensamenti soprattutto nelle aree montane e pedemontane. Tuttavia, non sono attese piogge e la situazione resterà complessivamente stabile. Le temperature si manterranno su valori miti anche nelle ore serali.

Tendenza meteo Borgosesia

Domenica 12 aprile: giornata inizialmente variabile, con aumento delle nubi e prime piogge in arrivo dalla sera;

giornata inizialmente variabile, con aumento delle nubi e prime piogge in arrivo dalla sera; Lunedì 13 aprile: deciso peggioramento con precipitazioni diffuse e cielo coperto;

deciso peggioramento con precipitazioni diffuse e cielo coperto; Martedì 14 aprile: condizioni ancora instabili e piovose, con clima più fresco.

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