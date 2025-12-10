BORGOSESIA – La giornata di giovedì 11 dicembre 2025 a Borgosesia si preannuncia all’insegna della stabilità atmosferica, grazie all’espansione di un robusto campo di alta pressione che abbraccia l’intero Nord-Ovest. Il cielo si presenterà in prevalenza poco nuvoloso con condizioni asciutte e prive di fenomeni significativi. Le temperature saranno in linea con il periodo: massima di 10°C e minima di 3°C, mentre lo zero termico si collocherà attorno ai 2658 metri, confermando una massa d’aria insolitamente mite in quota. Nessuna allerta meteo è attesa per la giornata: un contesto ideale per spostamenti, attività quotidiane e iniziative all’aperto.

Mattino: atmosfera serena e venti assenti

Il mattino a Borgosesia inizierà con cieli poco nuvolosi, a tratti sereni, e una visibilità buona. L’aria sarà fresca nelle prime ore, con valori prossimi ai 3°C, ma perfettamente nella norma stagionale. I venti saranno assenti, contribuendo a una sensazione di calma meteorologica e totale stabilità. L’anticiclone continua a favorire un ambiente asciutto e tranquillo.

Pomeriggio: lieve aumento della nuvolosità, ma sempre senza piogge

Nel corso del pomeriggio potrebbe comparire una leggera variabilità con il passaggio di nubi sottili o stratificazioni alte, ma senza alcuna implicazione sul fronte delle precipitazioni. I venti diventeranno deboli, provenienti da Sud-Sudovest, mantenendo un clima complessivamente mite. Le temperature raggiungeranno i 10°C, sotto un cielo che rimarrà comunque prevalentemente chiaro.

Sera: clima stabile e progressivo calo termico

La serata vedrà il ritorno di condizioni poco nuvolose, con un generale calo delle temperature verso valori prossimi allo zero nelle aree meno urbanizzate della Valsesia. Il contesto rimarrà asciutto, privo di nebbie rilevanti e senza variazioni significative nella ventilazione. Un finale di giornata perfettamente coerente con il dominio anticiclonico.

Tendenza meteo Borgosesia

Venerdì 12 dicembre: cieli sereni o poco nuvolosi, nessun fenomeno atteso.

cieli sereni o poco nuvolosi, nessun fenomeno atteso. Sabato 13 dicembre: giornata limpida, temperature stazionarie.

giornata limpida, temperature stazionarie. Domenica 14 dicembre: prosegue il bel tempo con possibili velature innocue.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook