BORGOSESIA – La giornata di mercoledì 11 febbraio a Borgosesia si inserisce in una fase di graduale attenuazione delle correnti umide, che favorirà condizioni meteorologiche nel complesso piuttosto stabili durante il giorno, ma con un nuovo peggioramento atteso nelle ore notturne. Il contesto sarà tipicamente invernale, con temperature miti per il periodo e assenza di criticità meteo.

Mattino: nubi sparse e clima fresco

Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da un cielo parzialmente nuvoloso, con la presenza di nubi sparse soprattutto al mattino. Non sono previste precipitazioni in questa fase e il tempo risulterà asciutto su tutta l’area. La temperatura minima si attesterà intorno ai 4°C, mentre i venti moderati da Nord-Nordovest contribuiranno a rendere l’aria frizzante, specie nelle zone più esposte della Valsesia.

Pomeriggio: ampie schiarite e condizioni stabili

Nel corso del pomeriggio il quadro meteorologico andrà incontro a un progressivo miglioramento, con ampie schiarite e cieli in prevalenza poco nuvolosi. Le condizioni saranno favorevoli anche per le attività all’aperto, grazie a un contesto atmosferico stabile. La temperatura massima raggiungerà i 10°C, valore superiore alle medie stagionali. I venti ruoteranno dai quadranti meridionali, mantenendo comunque intensità moderata. Lo zero termico, posizionato attorno ai 1836 metri, confermerà la fase relativamente mite anche in quota.

Sera e notte: aumento della nuvolosità e piogge deboli

In serata il cielo resterà parzialmente nuvoloso, ma sarà soprattutto nel corso della notte che si assisterà a un graduale peggioramento, con l’arrivo di deboli precipitazioni. Sono attesi circa 2 millimetri di pioggia, distribuiti in modo irregolare e senza fenomeni intensi.

Tendenza meteo Borgosesia

Giovedì 12 febbraio: tempo variabile, con alternanza di nubi e schiarite e possibilità di piogge deboli;

tempo variabile, con alternanza di nubi e schiarite e possibilità di piogge deboli; Venerdì 13 febbraio: condizioni ancora instabili, con fenomeni sparsi;

condizioni ancora instabili, con fenomeni sparsi; Sabato 14 febbraio: piogge più diffuse, in un contesto grigio e umido.

