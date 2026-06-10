BORGOSESIA – Dopo alcuni giorni caratterizzati da maggiore variabilità atmosferica, la situazione meteorologica è destinata a migliorare sensibilmente sulla Valsesia. Le previsioni per giovedì 11 giugno 2026 indicano infatti il ritorno di un robusto campo di alta pressione che garantirà tempo stabile, cieli sereni e assenza di precipitazioni per l’intera giornata. La nuova fase anticiclonica interesserà tutto il Piemonte nord-orientale, favorendo condizioni ideali per le attività all’aperto, le escursioni in montagna e gli spostamenti lungo la valle. Anche le prospettive per il fine settimana risultano particolarmente incoraggianti, con una tendenza orientata verso un prolungato periodo di bel tempo.

Mattino: sole protagonista e clima fresco all’alba

La giornata inizierà sotto il segno della stabilità atmosferica. Fin dalle prime ore del mattino il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con ottima visibilità su tutta la Valsesia e sulle cime alpine circostanti. Le temperature minime scenderanno fino a 12°C, garantendo un risveglio piuttosto fresco soprattutto nelle aree più vicine ai rilievi e nelle zone meno urbanizzate del territorio. I venti saranno deboli da Nordovest, contribuendo a mantenere l’aria asciutta e piacevole.

Pomeriggio: giornata estiva con massime fino a 25 gradi

Durante le ore centrali della giornata il sole continuerà a dominare il panorama meteorologico. L’alta pressione assicurerà condizioni di assoluta stabilità, senza alcun rischio di precipitazioni. La temperatura massima raggiungerà i 25°C, valore particolarmente gradevole e ideale per vivere gli spazi aperti senza gli eccessi di calore che spesso caratterizzano la stagione estiva. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2989 metri, segnale di una massa d’aria stabile che favorirà condizioni ottimali anche per chi intende trascorrere la giornata in quota.

Sera: cielo sereno e atmosfera tranquilla

Anche nelle ore serali il tempo resterà stabile e asciutto. Il cielo si manterrà prevalentemente sereno e le temperature torneranno gradualmente a diminuire, favorendo condizioni climatiche molto confortevoli. Nel corso della serata i venti tenderanno a disporsi dai quadranti Sud-Sudest, mantenendosi comunque su intensità moderata e senza particolari effetti sul territorio.

Tendenza meteo Borgosesia

Venerdì 12 giugno: la giornata di venerdì sarà ancora caratterizzata da cieli sereni e tempo pienamente soleggiato. Le temperature resteranno gradevoli e non sono previsti fenomeni significativi;

la giornata di venerdì sarà ancora caratterizzata da cieli sereni e tempo pienamente soleggiato. Le temperature resteranno gradevoli e non sono previsti fenomeni significativi; Sabato 13 giugno: il fine settimana inizierà con condizioni ideali per attività all’aperto ed escursioni. L’alta pressione continuerà a dominare la scena meteorologica con sole prevalente e clima stabile;

il fine settimana inizierà con condizioni ideali per attività all’aperto ed escursioni. L’alta pressione continuerà a dominare la scena meteorologica con sole prevalente e clima stabile; Domenica 14 giugno: anche domenica il tempo si manterrà stabile e luminoso. Su Borgosesia e sull’intera Valsesia sono attesi cieli sereni o poco nuvolosi, con temperature pienamente in linea con il periodo e assenza di precipitazioni.

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