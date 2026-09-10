BORGOSESIA – Dopo le condizioni instabili che hanno caratterizzato la fase centrale della settimana, a Borgosesia torna il bel tempo. Le previsioni meteo per venerdì 11 settembre indicano infatti una giornata prevalentemente soleggiata, con qualche nube residua al mattino e un progressivo aumento delle schiarite nel corso della giornata. Il miglioramento sarà favorito dal ritorno dell’alta pressione, che permetterà alla nuvolosità di diradarsi rapidamente. Non sono previste piogge durante le ore diurne, anche se nella notte successiva potrebbe verificarsi qualche precipitazione, con un accumulo previsto di appena 1 millimetro. Le temperature saranno comprese tra una minima di 13°C e una massima di 25°C, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 3622 metri. Non sono previste allerte meteo.

Mattino: qualche nube, poi arrivano le schiarite

La giornata inizierà con una situazione ancora parzialmente variabile. Sui cieli di Borgosesia potranno infatti presentarsi nubi sparse, soprattutto nelle prime ore, ma senza fenomeni associati. La nuvolosità sarà comunque destinata a ridursi rapidamente con il passare delle ore. Le prime schiarite lasceranno progressivamente spazio a condizioni più luminose, segnando il definitivo allontanamento della fase perturbata. La temperatura minima scenderà fino a 13°C, valore che renderà le prime ore della giornata decisamente fresche. I venti saranno deboli da Sud.

Pomeriggio: sole protagonista e massima di 25°C

Il miglioramento sarà particolarmente evidente nel pomeriggio. Su Borgosesia è atteso un cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con ampi spazi di cielo aperto. Il termometro salirà gradualmente fino a raggiungere una massima di 25°C, riportando il territorio valsesiano su condizioni decisamente più gradevoli rispetto alle giornate piovose appena trascorse. Il vento resterà debole, proveniente da Sud-Sudovest, senza particolari rinforzi. Nel complesso, sarà una giornata favorevole per stare all’aperto e per le attività nel territorio della Valsesia.

Sera: ampie schiarite, ma attenzione alla notte

Durante la sera il tempo resterà nel complesso stabile, con cieli poco nuvolosi e ampie schiarite. Il quadro meteorologico potrebbe però cambiare nelle ore successive. Le previsioni indicano infatti la possibilità di precipitazioni nella notte, con un quantitativo stimato intorno a 1 mm. Si tratterebbe quindi di un fenomeno debole e circoscritto, successivo alla giornata prevalentemente asciutta.

Tendenza meteo Borgosesia

Sabato 12 settembre: il tempo resterà variabile, con alternanza tra schiarite e passaggi nuvolosi e condizioni nel complesso più tranquille rispetto ai giorni precedenti;

il tempo resterà variabile, con alternanza tra schiarite e passaggi nuvolosi e condizioni nel complesso più tranquille rispetto ai giorni precedenti; Domenica 13 settembre: è attesa ancora una situazione variabile, con possibili spazi soleggiati e senza indicazioni per un nuovo peggioramento significativo;

è attesa ancora una situazione variabile, con possibili spazi soleggiati e senza indicazioni per un nuovo peggioramento significativo; Lunedì 14 settembre: aumenteranno le nubi sparse, mantenendo comunque un quadro meteorologico ancora relativamente stabile.

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