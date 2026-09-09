BORGOSESIA – Meteo Borgosesia, giovedì 10 settembre sarà una giornata ancora condizionata dalla circolazione depressionaria che interessa il Piemonte, ma con caratteristiche meno perturbate rispetto alla fase di maltempo precedente. Il cielo si presenterà inizialmente variabile, con nubi sparse alternate a schiarite, mentre nel corso della giornata la nuvolosità tenderà progressivamente ad aumentare. Il peggioramento diventerà più evidente soprattutto verso sera, quando il cielo potrà diventare coperto e potranno arrivare deboli piogge. Nel complesso sono previsti circa 2 millimetri di precipitazioni. La temperatura massima raggiungerà i 21°C, mentre la minima scenderà fino a 15°C. Lo zero termico si attesterà a 3454 metri. Per la giornata non sono previste allerte meteo.

Mattino: nubi sparse e qualche schiarita

La giornata inizierà a Borgosesia con un cielo irregolarmente nuvoloso, caratterizzato dall’alternanza tra nubi e momenti di maggiore apertura. Dopo il peggioramento dei giorni precedenti, il mattino offrirà quindi condizioni relativamente più tranquille, anche se non si tratterà di una giornata pienamente soleggiata. La temperatura minima sarà di 15°C, segnando un ulteriore ridimensionamento rispetto ai valori estivi dell’inizio di settembre. I venti saranno deboli da Nord-Nordovest, contribuendo a mantenere un’atmosfera fresca soprattutto nelle prime ore.

Pomeriggio: aumento delle nubi e temperature fino a 21°C

Nel corso del pomeriggio la situazione tenderà gradualmente a cambiare. Le schiarite diventeranno meno frequenti, mentre la copertura nuvolosa aumenterà progressivamente. La temperatura raggiungerà una massima di 21°C, confermando il netto cambio di scenario rispetto alle giornate caratterizzate da temperature prossime ai 30°C. I venti ruoteranno dai quadranti settentrionali verso Sudest, mantenendosi comunque deboli. La fase centrale della giornata potrebbe quindi conservare qualche pausa asciutta, ma con un cielo sempre più chiuso.

Sera: cielo coperto e deboli piogge in arrivo

Il momento più perturbato della giornata sarà quello serale. La nuvolosità aumenterà fino a lasciare spazio a cieli coperti, accompagnati da deboli piogge. Il quantitativo complessivo previsto è contenuto, circa 2 millimetri, ma rappresenta comunque la prosecuzione della fase instabile che sta interessando il territorio. Sulle aree alpine e pedemontane la nuvolosità sarà più compatta, mentre i fenomeni potranno presentarsi in maniera più irregolare sulla pianura. In serata, tuttavia, la tendenza generale sarà verso un aumento delle precipitazioni.

Tendenza meteo Borgosesia

Venerdì 11 settembre: il tempo resterà variabile, con alternanza tra schiarite e annuvolamenti e temperature ancora contenute;

il tempo resterà variabile, con alternanza tra schiarite e annuvolamenti e temperature ancora contenute; Sabato 12 settembre: la situazione dovrebbe mantenersi variabile, ma con maggiori possibilità di pause asciutte e un quadro progressivamente più tranquillo;

la situazione dovrebbe mantenersi variabile, ma con maggiori possibilità di pause asciutte e un quadro progressivamente più tranquillo; Domenica 13 settembre: è attesa ancora una giornata variabile, con nubi alternate a schiarite e temperature in possibile lieve ripresa.

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