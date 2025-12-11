BORGOSESIA – La giornata di domani, 12 dicembre, si preannuncia all’insegna del bel tempo su Borgosesia, grazie alla presenza decisa dell’alta pressione che continuerà a dominare lo scenario meteorologico su tutto il Piemonte settentrionale. Il quadro sarà quindi stabile, limpido e privo di precipitazioni, con temperature tipiche di metà dicembre ma mitigate dal soleggiamento. La tendenza per il fine settimana conferma una prosecuzione del tempo asciutto, con condizioni ampiamente favorevoli per attività all’aperto e spostamenti.

Mattino: cielo sereno e aria frizzante

La mattina si aprirà con cieli sereni o poco nuvolosi, senza alcun rischio di pioggia. Le temperature minime toccheranno i 2°C, con una sensazione termica piuttosto fredda nelle prime ore del giorno. I venti saranno deboli e proverranno da Nordovest, mantenendo un’atmosfera nitida e asciutta. Nessuna allerta meteo è prevista.

Pomeriggio: sole splendente e clima gradevole

Nel corso del pomeriggio il sole resterà protagonista assoluto, con valori massimi che saliranno fino a 12°C, complice anche un cielo sgombro da coperture nuvolose significative. I venti ruoteranno dai quadranti Sudest, rimanendo comunque deboli. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2982 metri, confermando la stabilità atmosferica tipica delle giornate dominate dall’anticiclone.

Sera: cieli limpidi e temperature in calo

La sera manterrà un quadro sereno e stabile, con temperature in graduale discesa ma senza fenomeni degni di nota. L’aria tornerà frizzante, ma la situazione rimarrà perfettamente tranquilla. L’assenza di nuvolosità favorirà una notte serena, con temperature che torneranno verso valori prossimi allo zero nelle aree più riparate.

Tendenza mete Borgosesia

Sabato 13 dicembre: giornata stabile e soleggiata, clima asciutto.

giornata stabile e soleggiata, clima asciutto. Domenica 14 dicembre: persistono cieli sereni o poco nuvolosi, temperature stabili.

persistono cieli sereni o poco nuvolosi, temperature stabili. Lunedì 15 dicembre: condizioni invariate, con predominanza del sole e assenza di precipitazioni.

