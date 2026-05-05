BORGOSESIA – Le previsioni meteo per Borgosesia indicano per domani, mercoledì 6 maggio, una giornata all’insegna del maltempo diffuso, inserita nel contesto di una circolazione depressionaria che continua a influenzare il Nord-Ovest. Il quadro sarà dominato da cieli molto nuvolosi o coperti e precipitazioni diffuse, con accumuli significativi che potranno raggiungere i 23 mm complessivi. Le temperature resteranno contenute, con una massima di 17°C e una minima di 11°C, mentre lo zero termico si attesterà attorno ai 2395 metri, segnalando la presenza di aria relativamente fresca in quota. Da segnalare anche una allerta meteo per pioggia, che invita a prestare attenzione soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Mattino: piogge diffuse e cieli coperti

La giornata si aprirà con condizioni di tempo perturbato, caratterizzate da cieli completamente coperti e piogge diffuse su tutto il territorio di Borgosesia e della Valsesia. Le precipitazioni, inizialmente di debole o moderata intensità, potranno risultare continue e persistenti, accompagnate da un contesto atmosferico grigio e umido. I venti soffieranno moderati da Nord, contribuendo a mantenere il clima fresco e tipicamente autunnale, nonostante il periodo primaverile.

Pomeriggio: fase più intensa del maltempo

Nel corso del pomeriggio è atteso il momento più significativo della giornata dal punto di vista meteorologico. Le piogge tenderanno infatti a intensificarsi temporaneamente, con possibili rovesci più consistenti e accumuli più rilevanti. Il cielo resterà chiuso e compatto, senza spazi per schiarite, mentre i venti ruoteranno dai quadranti orientali, disponendosi da Est-Sudest e mantenendo un’intensità moderata. Questa fase rappresenterà il picco dell’instabilità, con condizioni di maltempo più marcato su tutta l’area.

Sera: attenuazione dei fenomeni e primi segnali di miglioramento

A partire dalla serata si assisterà a una graduale attenuazione delle precipitazioni, con piogge via via più deboli e intermittenti fino a cessare su gran parte del territorio. Contestualmente, l’ingresso di aria più secca favorirà le prime schiarite, con un cielo che tenderà a diventare poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso nel corso della notte. Si tratta di un miglioramento significativo, che segna la fine della fase perturbata più intensa.

Tendenza meteo Borgosesia

Giovedì 7 maggio: condizioni variabili, con alternanza tra nubi e schiarite e possibilità di qualche fenomeno residuo;

condizioni variabili, con alternanza tra nubi e schiarite e possibilità di qualche fenomeno residuo; Venerdì 8 maggio: nuova fase instabile con piogge leggere, soprattutto a carattere intermittente;

nuova fase instabile con piogge leggere, soprattutto a carattere intermittente; Sabato 9 maggio: tempo variabile ma generalmente più asciutto, con schiarite più ampie alternate a nuvolosità.

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