BORGOSESIA – A Borgosesia, giovedì 12 febbraio inizierà con cieli molto nuvolosi e deboli piogge al mattino, a causa della persistenza di una circolazione depressionaria residua. Nel corso della giornata, la nuvolosità si attenuerà gradualmente, portando cieli poco nuvolosi in serata e un contesto atmosferico più stabile.

Mattino: piogge deboli e nuvolosità diffusa

Durante le prime ore della giornata, Borgosesia vedrà cieli molto nuvolosi, con piogge leggere e accumuli limitati a circa 2 mm. La temperatura minima registrata sarà di 5°C, con venti moderati da Nord-Nordovest, capaci di mantenere la sensazione di freschezza. Le Alpi settentrionali presenteranno cieli molto nuvolosi o coperti, con deboli nevicate mattutine, mentre sulle pedemontane e pianure occidentali i fenomeni saranno limitati alle prime ore del giorno.

Pomeriggio: graduale attenuazione della nuvolosità

Nel corso del pomeriggio, si assisterà a un progressivo miglioramento del tempo, con la nuvolosità in dissolvimento e l’ingresso di venti da Sud-Sudovest, più miti e asciutti. La temperatura massima raggiungerà i 9°C, con condizioni ideali per attività all’aperto nonostante il mattino instabile. Le Alpi occidentali manterranno qualche residuo addensamento nuvoloso, mentre sulle pianure orientali si apriranno ampie schiarite.

Sera: cieli poco nuvolosi e clima più stabile

Entro la serata, Borgosesia godrà di cieli poco nuvolosi e assenza di fenomeni significativi. I venti resteranno moderati da Sud-Sudovest, e lo zero termico si attesterà a circa 1435 metri, garantendo un clima più asciutto e mite anche in quota.

Tendenza meteo Borgosesia

Venerdì 13 febbraio: giornata variabile, con alternanza di nuvole e schiarite e possibilità di piogge locali;

Sabato 14 febbraio: giornata caratterizzata da pioggia diffusa, con cielo coperto e precipitazioni leggere;

Domenica 15 febbraio: giornata soleggiata, con cieli sereni o poco nuvolosi e venti deboli.

