BORGOSESIA – L’estate meteorologica continua a mostrare il suo volto migliore sulla Valsesia. Le previsioni per venerdì 12 giugno 2026 confermano infatti una giornata caratterizzata da tempo stabile, sole prevalente e temperature piacevoli, grazie alla presenza di un robusto campo di alta pressione che interesserà tutto il Nord-Ovest italiano. Su Borgosesia e nelle aree limitrofe non sono previste precipitazioni e le condizioni atmosferiche risulteranno ideali per attività all’aperto, passeggiate e iniziative nel fine settimana. Anche il quadro generale per i giorni successivi appare favorevole, con la stabilità che continuerà a dominare la scena meteorologica.

Mattino: cielo sereno e aria fresca all’alba

La giornata si aprirà con cieli sereni o poco nuvolosi e condizioni di piena stabilità atmosferica. Le temperature minime si attesteranno attorno ai 14°C, regalando un risveglio fresco e piacevole, soprattutto nelle zone più vicine ai rilievi della Valsesia. I venti saranno deboli da Nord-Nordovest, contribuendo a mantenere una buona qualità dell’aria e una sensazione di comfort diffusa su tutto il territorio.

Pomeriggio: sole protagonista e massime fino a 26 gradi

Nel corso delle ore centrali della giornata il sole continuerà a dominare il panorama meteorologico. Non sono previste precipitazioni e la nuvolosità resterà scarsa o del tutto assente. Le temperature raggiungeranno una massima di 26°C, valori perfettamente in linea con il periodo e particolarmente gradevoli per chi trascorrerà il pomeriggio all’aperto. Lo zero termico salirà fino a 3870 metri, segnale di una massa d’aria stabile e mite che interesserà anche le aree montane del Piemonte settentrionale.

Sera: condizioni stabili e clima ideale

La serata sarà caratterizzata da ampie schiarite e cieli sereni, con temperature in graduale diminuzione ma sempre piacevoli. L’atmosfera si manterrà tranquilla e senza particolari variazioni. I venti tenderanno a disporsi dai quadranti meridionali, mantenendosi comunque moderati e senza effetti significativi sul territorio.

Tendenza meteo Borgosesia

Sabato 13 giugno: la giornata di sabato sarà ancora dominata dall’alta pressione, con sole prevalente e cieli sereni su tutta la Valsesia. Le temperature si manterranno gradevoli e pienamente estive;

la giornata di sabato sarà ancora dominata dall’alta pressione, con sole prevalente e cieli sereni su tutta la Valsesia. Le temperature si manterranno gradevoli e pienamente estive; Domenica 14 giugno: anche domenica proseguirà la fase di stabilità atmosferica. Il tempo sarà soleggiato e asciutto, ideale per escursioni in montagna, gite fuori porta e attività all’aperto;

anche domenica proseguirà la fase di stabilità atmosferica. Il tempo sarà soleggiato e asciutto, ideale per escursioni in montagna, gite fuori porta e attività all’aperto; Lunedì 15 giugno: l’inizio della nuova settimana non porterà cambiamenti significativi. Sono attese ancora condizioni di bel tempo diffuso, con sole prevalente e assenza di precipitazioni.

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