BORGOSESIA – L’anticiclone che ha dominato gli ultimi giorni inizia lentamente a perdere forza anche sulla Valsesia, pur lasciando spazio a una giornata ancora tipicamente estiva. Le previsioni meteo per venerdì 31 luglio 2026 indicano infatti tempo stabile per gran parte della giornata, con cieli poco nuvolosi e temperature elevate. Solo dalla serata è atteso un aumento della nuvolosità che potrà favorire il ritorno di deboli piogge, con accumuli molto contenuti, stimati intorno agli 0,4 millimetri. Le temperature rimarranno comprese tra una minima di 22°C e una massima di 34°C, mentre resta attiva l’allerta meteo per afa, soprattutto durante le ore centrali.

Mattinata stabile con sole e temperature in rapido aumento

La giornata inizierà con condizioni meteorologiche favorevoli su tutto il territorio di Borgosesia. Il cielo si presenterà poco nuvoloso, con ampie schiarite che permetteranno al sole di riscaldare rapidamente l’aria. La temperatura minima di 22°C garantirà un risveglio già mite, mentre i venti deboli da Nord manterranno una ventilazione appena percettibile. Nel corso della mattinata il caldo aumenterà progressivamente, accompagnato da una sensazione di afa sempre più marcata.

Pomeriggio ancora asciutto, poi il cielo cambia volto

Le ore centrali della giornata saranno ancora caratterizzate da condizioni generalmente stabili. La temperatura massima raggiungerà i 34°C, con cielo ancora prevalentemente poco nuvoloso. Nel pomeriggio i venti moderati da Sud-Sudest accompagneranno il graduale ingresso di aria più umida, favorendo un lento aumento della copertura nuvolosa. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4.431 metri, segnale di una massa d’aria ancora molto calda in quota.

Serata con nuvole in aumento e deboli piogge

Il cambiamento più evidente arriverà dopo il tramonto. Tra la sera e le prime ore della notte il cielo tenderà a diventare nuvoloso o molto nuvoloso, con la possibilità di deboli piovaschi. Le precipitazioni previste saranno generalmente di scarsa entità e non dovrebbero provocare particolari disagi, ma segneranno la fine della lunga fase di stabilità assoluta che ha caratterizzato gli ultimi giorni.

Tendenza meteo Borgosesia

Sabato 1 agosto: tornerà il sole, con cielo in prevalenza sereno e clima estivo;

tornerà il sole, con cielo in prevalenza sereno e clima estivo; Domenica 2 agosto: sono attese nubi sparse, alternate ad ampie schiarite, senza fenomeni significativi;

sono attese nubi sparse, alternate ad ampie schiarite, senza fenomeni significativi; Lunedì 3 agosto: il tempo sarà variabile, con alternanza tra sole e nuvole e temperature ancora calde.

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