BORGOSESIA – Il mese di agosto si aprirà con una giornata all’insegna della stabilità atmosferica anche sulla Valsesia. Le previsioni meteo per sabato 1 agosto 2026 indicano infatti condizioni generalmente soleggiate su Borgosesia, con cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata e un graduale aumento della nuvolosità solo nelle ore serali. Non sono previste precipitazioni e il quadro meteorologico resterà favorevole per tutte le attività all’aperto. Le temperature saranno comprese tra una minima di 22°C e una massima di 34°C, mentre permane l’allerta meteo per afa, soprattutto durante il pomeriggio.

Mattinata stabile con sole e clima già caldo

La giornata inizierà con condizioni tipicamente estive su Borgosesia e nei comuni limitrofi. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, accompagnato da una temperatura minima di 22°C, ideale per iniziare la giornata con un clima piacevole ma già piuttosto mite. I venti deboli da Nord-Nordovest garantiranno una ventilazione leggera, contribuendo a mantenere l’atmosfera stabile. Con il passare delle ore il sole favorirà un rapido aumento delle temperature, rendendo il caldo più intenso già dalla tarda mattinata.

Pomeriggio soleggiato con massime fino a 34°C

Nelle ore centrali il tempo resterà stabile e asciutto. La temperatura massima raggiungerà i 34°C, accompagnata da cieli in prevalenza poco nuvolosi e da un’elevata sensazione di afa. I venti deboli da Sud-Sudest interesseranno il territorio nel corso del pomeriggio, senza modificare in modo significativo il quadro meteorologico. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4.325 metri, confermando la presenza di aria molto mite anche sulle quote alpine.

Più nuvole in serata, ma il tempo rimane asciutto

Con l’arrivo della sera il cielo tenderà gradualmente a cambiare aspetto. La nuvolosità aumenterà fino a rendere il cielo nuvoloso, soprattutto tra il tardo pomeriggio e la sera. Tuttavia non sono previste piogge, e il tempo rimarrà stabile anche durante le ore notturne. Le temperature inizieranno lentamente a diminuire, pur mantenendosi su valori tipicamente estivi.

Tendenza meteo Borgosesia

Domenica 2 agosto: sono previste nubi sparse, alternate a lunghe schiarite, con tempo generalmente asciutto;

sono previste nubi sparse, alternate a lunghe schiarite, con tempo generalmente asciutto; Lunedì 3 agosto: il cielo si presenterà variabile, con alternanza tra sole e annuvolamenti ma senza fenomeni di rilievo;

il cielo si presenterà variabile, con alternanza tra sole e annuvolamenti ma senza fenomeni di rilievo; Martedì 4 agosto: torneranno condizioni poco nuvolose, con tempo stabile e temperature ancora estive.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook