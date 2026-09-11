BORGOSESIA – Il fine settimana si apre con un sabato 12 settembre stabile ma ancora caratterizzato da una certa variabilità a Borgosesia. Le previsioni meteo indicano infatti nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, senza precipitazioni attese sulla Valsesia. Il quadro sarà comunque in progressivo miglioramento: con il passare delle ore la presenza delle nubi tenderà a ridursi e verso sera sono previsti ampi rasserenamenti. Una situazione quindi decisamente più tranquilla rispetto alla fase perturbata dei giorni scorsi. Le temperature saranno comprese tra una minima di 15°C e una massima di 25°C, mentre lo zero termico salirà fino a circa 4092 metri. I venti resteranno deboli, provenienti da Nord-Nordest al mattino e da Sud nel pomeriggio. Non sono previste allerte meteo.

Mattino: nubi sparse e schiarite sulla Valsesia

La giornata inizierà con un cielo parzialmente nuvoloso, caratterizzato dall’alternanza tra nubi e spazi di cielo più aperto. Nonostante la presenza di qualche addensamento, non sono previste precipitazioni. Le condizioni resteranno quindi asciutte, con una situazione meteorologica complessivamente tranquilla. Le prime ore saranno anche quelle più fresche, con la temperatura minima che scenderà fino a 15°C. Il vento sarà debole da Nord-Nordest, senza particolari rinforzi. Con il passare della mattinata le schiarite tenderanno progressivamente ad aumentare.

Pomeriggio: più schiarite e temperature fino a 25°C

Nel corso del pomeriggio il tempo resterà variabile, ma con una presenza sempre più significativa delle schiarite. Su Borgosesia e sulla Valsesia potranno ancora transitare alcune nubi, soprattutto in prossimità dei rilievi, ma non sono attesi fenomeni piovosi. Il quadro resterà quindi favorevole per chi sceglierà di trascorrere parte della giornata all’aperto. La temperatura massima raggiungerà i 25°C, garantendo un clima mite nelle ore centrali. I venti ruoteranno verso Sud, mantenendosi comunque deboli. Anche le previsioni orarie disponibili delineano per sabato un’evoluzione asciutta, con nuvolosità variabile e progressivi rasserenamenti verso sera.

Sera: il cielo si apre, ampi rasserenamenti

Il miglioramento sarà particolarmente evidente nella seconda parte della giornata. In serata è infatti prevista una diminuzione della nuvolosità, con ampi spazi di cielo sereno. Per Borgosesia si prospetta quindi una serata tranquilla, senza precipitazioni e con condizioni meteorologiche decisamente più stabili rispetto alla situazione osservata nei giorni precedenti. Il calo delle temperature dopo il tramonto riporterà gradualmente il termometro su valori più freschi, in vista di una notte caratterizzata da condizioni generalmente asciutte.

Tendenza meteo Borgosesia

Domenica 13 settembre: il tempo resterà variabile, con alternanza tra nubi e schiarite e condizioni ancora complessivamente tranquille;

il tempo resterà variabile, con alternanza tra nubi e schiarite e condizioni ancora complessivamente tranquille; Lunedì 14 settembre: è atteso un ulteriore miglioramento, con una giornata prevalentemente soleggiata sulla Valsesia;

è atteso un ulteriore miglioramento, con una giornata prevalentemente soleggiata sulla Valsesia; Martedì 15 settembre: tornerà invece una maggiore variabilità, con nubi alternate a schiarite e un possibile cambio di scenario rispetto alla giornata precedente.

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