BORGOSESIA – La giornata di domani, sabato 13 dicembre 2025, si preannuncia come una delle più luminose e stabili di questo avvio di dicembre per Borgosesia e l’intera Valsesia. Un solido campo di alta pressione continua infatti a dominare il Nord-Ovest, portando condizioni di tempo stabile, cielo sereno e temperature miti, in deciso contrasto con il clima tipicamente invernale. Nessuna precipitazione attesa e un contesto ideale per attività all’aperto, mercatini e spostamenti nel fine settimana.

Mattino: cielo limpido e temperature fresche ma sopra la media

Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da cielo sereno e atmosfera limpida. La temperatura minima scenderà fino a circa 4°C, garantendo un avvio fresco ma non particolarmente rigido. I venti soffieranno deboli da Nord–Nordovest, senza influenzare le condizioni meteorologiche. Nessuna criticità segnalata: non sono presenti allerte meteo per Borgosesia.

Pomeriggio: sole splendente e massime fino a 13°C

Il pomeriggio vedrà il sole come assoluto protagonista. Le temperature massime raggiungeranno i 13°C, valori ben superiori alle medie stagionali e più tipici dell’autunno che della metà di dicembre. Lo zero termico, molto elevato a 2886 metri, conferma una forte stabilità atmosferica anche in quota. I venti resteranno deboli e si orienteranno da Nordovest, mantenendo l’aria asciutta e gradevole.

Sera: cielo limpido e calo termico moderato

La serata rimarrà serena e tranquilla, con un graduale abbassamento delle temperature ma senza rischio di gelo intenso. L’alta pressione continuerà a garantire condizioni di stabilità senza alcuna possibilità di precipitazioni.

Tendenza meteo Borgosesia

Domenica 14 dicembre: giornata pienamente soleggiata, con temperature stabili e atmosfera limpida.

giornata pienamente soleggiata, con temperature stabili e atmosfera limpida. Lunedì 15 dicembre: arrivo di velature sparse, ma senza fenomeni: persiste stabilità anticiclonica.

arrivo di velature sparse, ma senza fenomeni: persiste stabilità anticiclonica. Martedì 16 dicembre: possibile peggioramento con piogge: una perturbazione atlantica potrebbe rompere la fase di alta pressione.

