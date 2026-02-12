BORGOSESIA – A Borgosesia, la giornata di venerdì 13 febbraio sarà caratterizzata da un avvio stabile e in gran parte soleggiato, con un clima mite per il periodo. Nel corso delle ore, però, l’indebolimento dell’alta pressione favorirà un graduale aumento della nuvolosità, fino all’arrivo di deboli piogge in serata. Le temperature si manterranno su valori piacevoli: massima fino a 14°C, minima di 4°C, con zero termico piuttosto elevato, attorno ai 1780 metri. Nessuna allerta meteo è prevista sul territorio.

Mattino: cieli sereni e aria asciutta

La giornata inizierà con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, grazie alla residua presenza di un campo di alta pressione. I venti moderati da Nord-Nordovest contribuiranno a mantenere l’atmosfera asciutta e la visibilità buona, specie lungo la Valsesia. Le temperature, inizialmente fresche, tenderanno a salire rapidamente nel corso della mattinata, creando condizioni ideali per attività all’aperto e spostamenti.

Pomeriggio: aumento graduale della nuvolosità

Dal tardo pomeriggio, l’arrivo di aria più umida determinerà un progressivo aumento delle nubi, inizialmente alte e stratificate. Il cielo perderà via via compattezza, pur restando asciutto nelle ore centrali della giornata. I venti ruoteranno dai quadranti orientali, attestandosi su Est-Nordest, segnale di un cambiamento della circolazione atmosferica in atto.

Sera: deboli piogge in arrivo

In serata, la nuvolosità diventerà più compatta e saranno possibili deboli piogge, con accumuli contenuti intorno a 0,6 mm, senza particolari criticità. Alle quote più elevate, considerando lo zero termico vicino ai 1800 metri, le precipitazioni potranno assumere carattere nevoso solo sulle cime alpine più alte.

Tendenza meteo Borgosesia

Sabato 14 febbraio: tempo variabile, con alternanza di nubi e schiarite e possibili piogge leggere;

tempo variabile, con alternanza di nubi e schiarite e possibili piogge leggere; Domenica 15 febbraio: prevalenza di sole, clima stabile e più asciutto;

prevalenza di sole, clima stabile e più asciutto; Lunedì 16 febbraio: condizioni soleggiate, con temperature miti e assenza di fenomeni rilevanti.

