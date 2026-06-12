BORGOSESIA – Il secondo fine settimana di giugno si aprirà con condizioni meteorologiche decisamente favorevoli su Borgosesia e in tutta la Valsesia. Le previsioni per sabato 13 giugno 2026 confermano infatti una giornata caratterizzata da tempo stabile, cielo sereno e temperature in aumento, grazie alla presenza di un robusto campo di alta pressione che continuerà a proteggere il Piemonte dalle perturbazioni. Il quadro meteorologico sarà ideale per chi ha programmato escursioni, attività sportive all’aperto o momenti di relax lungo il Sesia e nelle aree montane del territorio.

Mattino: cieli sereni e clima fresco all’alba

La giornata inizierà con cieli completamente sereni o al più poco nuvolosi, accompagnati da un clima piacevole e ancora relativamente fresco nelle prime ore del mattino. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 17°C, valori gradevoli che favoriranno un risveglio caratterizzato da aria pulita e ottima visibilità. I venti saranno deboli da Nord-Nordovest, senza particolari effetti sul comfort percepito.

Pomeriggio: sole protagonista e temperature estive

Con il passare delle ore il sole dominerà il panorama meteorologico della Valsesia. Le temperature saliranno progressivamente fino a raggiungere una massima di 30°C, regalando una giornata dal sapore pienamente estivo. L’assenza di precipitazioni e la stabilità atmosferica favoriranno condizioni ideali per le attività all’aperto. Lo zero termico si porterà fino a 4.160 metri, segnale della presenza di una massa d’aria molto mite anche alle quote più elevate. Nel pomeriggio i venti ruoteranno dai quadranti meridionali, mantenendosi comunque moderati.

Sera: tempo stabile e clima mite

Le condizioni resteranno favorevoli anche durante la serata. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, mentre le temperature rimarranno gradevoli consentendo di trascorrere all’aperto gran parte della serata senza particolari disagi. L’alta pressione continuerà infatti a garantire stabilità atmosferica su tutta la provincia di Vercelli e sulle vallate alpine circostanti.

Tendenza meteo Borgosesia

Domenica 14 giugno: la giornata di domenica sarà ancora caratterizzata da tempo poco nuvoloso, con ampie schiarite e temperature pienamente estive. Le condizioni saranno ideali per escursioni e attività all’aperto;

la giornata di domenica sarà ancora caratterizzata da tempo poco nuvoloso, con ampie schiarite e temperature pienamente estive. Le condizioni saranno ideali per escursioni e attività all’aperto; Lunedì 15 giugno: lunedì proseguirà la fase stabile, con cieli poco nuvolosi e temperature gradevoli, in un contesto meteorologico ancora dominato dall’alta pressione;

lunedì proseguirà la fase stabile, con cieli poco nuvolosi e temperature gradevoli, in un contesto meteorologico ancora dominato dall’alta pressione; Martedì 16 giugno: martedì potrebbe verificarsi un primo lieve aumento dell’instabilità atmosferica. Le attuali proiezioni indicano la possibilità di piogge leggere e locali, soprattutto nelle ore pomeridiane o serali.

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