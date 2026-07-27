BORGOSESIA – L’estate torna a mostrare il suo volto più caldo anche in Valsesia. Le previsioni per martedì 28 luglio indicano una giornata caratterizzata da tempo stabile, cieli poco nuvolosi e assenza di precipitazioni su Borgosesia. L’anticiclone favorirà un deciso aumento delle temperature, con valori compresi tra una minima di 20°C e una massima di 31°C, mentre resta attiva un’allerta meteo per afa, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Solo verso sera è previsto un lieve aumento della nuvolosità, senza fenomeni significativi.

Mattinata soleggiata con temperature in rapida crescita

La giornata inizierà sotto il segno del bel tempo. Su Borgosesia il cielo sarà prevalentemente poco nuvoloso, con ampie schiarite e un clima già caldo fin dalle prime ore. La temperatura minima di 20°C garantirà un risveglio mite, mentre i venti moderati da Est contribuiranno a mantenere una leggera ventilazione. Con il sole protagonista, le temperature saliranno rapidamente già durante la mattinata, rendendo consigliabile evitare una prolungata esposizione all’aperto nelle ore più calde.

Pomeriggio estivo con massime fino a 31°C

Nel corso del pomeriggio il quadro meteorologico resterà stabile. La temperatura massima raggiungerà i 31°C, accompagnata da un cielo ancora poco nuvoloso e da condizioni asciutte su tutta la Valsesia. I venti moderati da Est-Sudest garantiranno una ventilazione costante ma insufficiente ad attenuare del tutto la sensazione di caldo. Lo zero termico salirà fino a circa 4.933 metri, un valore molto elevato che conferma la presenza di aria particolarmente calda anche sulle quote alpine.

Serata con qualche nube in più ma senza pioggia

Nelle ore serali l’anticiclone inizierà a risentire di deboli infiltrazioni umide. Questo favorirà un graduale aumento della nuvolosità, soprattutto sui rilievi, ma non sono previste precipitazioni. La serata rimarrà quindi asciutta, con temperature ancora piuttosto elevate anche dopo il tramonto.

Tendenza meteo Borgosesia

Mercoledì 29 luglio: giornata variabile, con alternanza di schiarite e nubi sparse, ma senza precipitazioni significative e con clima ancora caldo;

giornata variabile, con alternanza di schiarite e nubi sparse, ma senza precipitazioni significative e con clima ancora caldo; Giovedì 30 luglio: cielo poco nuvoloso e prevalenza di sole per gran parte della giornata, con temperature estive e condizioni stabili;

cielo poco nuvoloso e prevalenza di sole per gran parte della giornata, con temperature estive e condizioni stabili; Venerdì 31 luglio: tempo ancora poco nuvoloso, con giornate soleggiate, caldo moderato e condizioni favorevoli per tutte le attività all’aperto.

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